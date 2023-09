DJ Jesus Luz participa de lançamento da nova loja do Grupo Revemar Peugeot e Citroën em Manaus

Na programação, haverá a presença do DJ Jesus Luz, conhecido nacionalmente e internacionalmente no cenário da música eletrônica

O Grupo Revemar Peugeot e Citroën realiza, nesta quinta-feira (14), o coquetel de lançamento da sua nova loja, localizada na Avenida Torquato Tapajós, nº 505, na Zona Norte de Manaus.

Na programação, haverá a presença do DJ Jesus Luz, conhecido nacionalmente e internacionalmente no cenário da música eletrônica. Uma mega estrutura está sendo preparada para o lançamento.

Sobre o DJ

Jesus Luz obteve os primeiros trabalhos como modelo na sua cidade natal, o Rio de Janeiro, com um desfile no Fashion Rio 2007. Com isso, pode alcançar maior projeção midiática e profissional.

Ele também foi integrante do casting da agência Ford Models, o modelo desfilou na Semana de Moda de Milão em 2009 pela marca Dolce & Gabanna. Em 2010, Jesus Luz assinou com a Record Entretenimento, pelo selo, ele lançou seu primeiro projeto autoral, no final de 2012, o DJ assinou com a Universal Music.

O DJ já lançou os seguintes álbuns de estúdio: Every Single Girl Tonight (2011), Dancefloor is my Judge (2011) e Running Man (2011), dois EPs: We Came From Light – EP (2010) e Feel Love Now (Remixes) (2013).

Jesus Luz interpretou Ronaldo Brandão no remake da novela Guerra dos Sexos (2012) e viveu Lucas na série de terror Reality Z da Netflix. Como ator, ele também fez participações especiais nas seguintes produções: Aquele Beijo (2012), Se eu fosse Você (2013) e Vai que Cola (2016).

GRUPO REVEMAR

A história das Empresas Revemar começa na década de 80, mais precisamente no dia 26 de janeiro de 1980, quando a primeira empresa iniciou suas atividades na cidade de Marabá no estado do Pará.

Com o espírito de liderança, as Empresas Revemar começam a se expandir pela Região Norte, Nordeste e centro oeste, com presença nos estados do Pará, Tocantins, Rio Grande do Norte, Maranhão, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Bahia e Sergipe, participando ativamente da economia desses estados atuando nos segmentos de distribuição de automóveis, caminhões, motocicletas, máquinas e implementos agrícolas, indústria de cimento, locação de veículos e agropecuária.

