Escritor paraense lança ‘O Caminho das palavras’, na 26.ª Feira Pan-Amazônica do livro

Manaus (AM) – Desde o dia 9 de setembro de 2023, ocorre no Hangar Centro de Convenções a 26.ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em Belém, no Pará, e a editora Valer não somente está presente, como lançará o livro do escritor premiado João de Jesus Paes Loureiro, no encerramento do evento, dia 17, às 17h, no stand da editora.

A obra é intitulada ‘O caminho das palavras – Uma iniciação poética ao poema’, e traz doze poemas constitutivos dos Diálogos imaginários com Conori, a rainha das Icamiabas, que foram realizados durante o período de 4 de junho até 20 de agosto de 2021, encerrando a longa série de poemas contextuais escritos desde março de 2021, período de isolamento em consequência da pandemia covídica que flagelou o país.

Os poemas contextuais em sua totalidade foram elaborados a cada semana e gravados para divulgação na rede de WhatsApp de Paes Loureiro, todas as sextas-feiras, desde março de 2020 até agosto de 2021. A parte correspondente aos poemas de março/20 a março/21 estão publicados em outro livro: ‘Em busca da terra sem males’.

De acordo com o poeta, os poemas, na unidade deste livro, podem ser lidos em sua pluralidade de sentidos. O poético, que é o sentido dominante, o contextual, o histórico, o socioantropológico, o filosófico e, também, como poética do imaginário. Sentimento entrelaçado com reflexão. Teatralidade decorrente de sua linguagem dialogal.

Neste livro, Paes se revela como o homem que se aceitou como um porta-voz da Palavra, um arauto de si mesmo. É a imersão no mais profundo de si mesmo que revela um ser-no-mundo e, consequentemente, o homem universal. Esta é a condição para que se seja poeta.

A editora Valer traz aos amantes da Arte Poética uma “confissão”, que nos fala da compreensão da Poesia, do Ato Criativo e do Poeta, uma obra necessária para os que ambicionam conhecer mais de si mesmos.

Da extensa obra de Paes Loureiro, com livros traduzidos ou publicados, além do Brasil, como Japão, Alemanha, França, Portugal, Itália, são publicados pela Valer: ‘Cultura amazônica: uma poética do imaginário’, ensaio; ‘Triádicos: poesia em pequenos formatos’, poesia; ‘O rei e o jardineiro’, infantojuvenil; ‘Andurá – onde tudo é e não é’, romance; ‘O caminho das palavras’, poesia.

Biografia

João de Jesus Paes Loureiro é poeta, prosador e ensaísta. Professor de Estética e Arte, doutorou-se em Sociologia da Cultura na Sorbonne, em Paris, com a tese ‘Cultura amazônica: uma poética do imaginário’. Sua obra ‘Altar em chamas’, publicada pela Civilização Brasileira, obteve, em 1984, o prêmio nacional de poesia da APCA. Com o livro de poemas ‘Romance das três flautas’, edição bilíngue português/alemão, da Roswitha Kempf Editora, em 1987, foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti deste ano. Tem obras traduzidas na França, Alemanha, Itália, Japão e publicação, também, em Portugal. Suas obras mais recentes são: ‘Pássaros da terra’ (teatro), 1999; ‘Obras reunidas’ (4 volumes), 2000; ‘Do coração e suas amarras’ (2001); ‘Fragmento/Movimento’, 2003 e ‘Água da fonte’, 2006, todos pela Escrituras Editora; e ‘Au-delà du méandre de ce fleuve’, 2002, Acte-Sud, França.

Sobre a editora Valer

Com mais de 2 mil livros publicados, a Valer levou os lançamentos e clássicos do seu catálogo para o deleite dos leitores paraenses que amam as Amazônias. A visitação à feira literária é gratuita, e ocorre das 9 às 21h.

Para a doutora em Filosofia e coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira, a importância dessa participação reflete o quanto a editora cresceu nesses quase 30 anos de existência e resistência.

“A editora Valer levará os seus clássicos, bem como os seus últimos lançamentos, com o intuito de divulgar e elevar o conhecimento sobre as Amazônias, além da literatura universal. É uma grande oportunidade, também, para dialogarmos com autores e leitores, que já nos acompanham, e os que tenham a curiosidade em conhecer o nosso trabalho”, afirma.

A editora amazonense conta com autores de vários lugares da região Norte em seu catálogo, e tem orgulho de dizer que, do Pará, fazem parte do acervo livros do poeta e intelectual premiado no Brasil, João de Jesus Paes Loureiro, e da doutora, com ampla contribuição para o desenvolvimento da Sociologia no Estado do Pará e na Amazônia, Violeta Loureiro.

“A editora Valer tem como uma das suas metas publicar excelentes livros sobre as Amazônias, bem como de autores amazônidas, daí que estarmos no Pará é de grande importância para nós”, ressaltou Neiza Teixeira.

