Restos humanos são encontrados decorando apartamento de americano

“Apenas meus amigos mortos”. Essa foi a resposta que James Nott deu aos agentes do FBI quando perguntado se havia mais alguém em sua casa, no estado do Kentucky, os EUA. Os policiais compareceram em sua residência na terça-feira (12), em posse de um mandado de busca.

Segundo o FBI, uma queixa criminal detalhou 40 crânios humanos e outros restos mortais que encontraram decorando a casa de Nott, ligando-o a uma rede de pessoas que supostamente compravam e vendiam partes de corpos humanos ilegalmente – incluindo um gerente do necrotério da Harvard Medical School, que é acusado de roubar partes de cadáveres.

Os crânios estavam espalhados pela casa de Nott; um deles estava com um lenço enrolado na cabeça e outro foi encontrado no colchão onde dormia, segundo a denúncia. Os agentes também encontraram medula espinhal, fêmures, ossos do quadril e uma bolsa da Harvard Medical School, de acordo com o depoimento apresentado pelo FBI.

Nott não foi acusado de crimes relacionados com partes do corpo, mas ele enfrenta uma acusação federal de posse de arma de fogo por uma pessoa proibida devido à sua condição de criminoso condenado.

Em 2011, Nott se declarou culpado de posse de um dispositivo destrutivo não registrado, depois de ser encontrado com um cabo de detonação, dispositivos de ignição, fusíveis cronometrados e outros materiais que poderiam ser usados ​​para montar “um dispositivo destrutivo”, afirma a denúncia.

Tudo começou no verão passado, quando a polícia de East Pennsboro Township, Pensilvânia, recebeu uma denúncia sobre possíveis restos humanos localizados na casa de um homem chamado Jeremy Pauley, segundo a denúncia.

Os policiais revistaram sua casa em Enola, Pensilvânia, e encontraram órgãos e pele, entre outros restos mortais, disse o FBI.

Durante a investigação do FBI, Pauley contou aos agentes sobre uma rede de pessoas que compram e vendem partes roubadas de corpos humanos. A investigação revelou que uma dessas pessoas era Cedric Lodge, que trabalhava no necrotério da Harvard Medical School, onde supostamente roubou partes de cadáveres para vender online, disse o FBI.

Lodge foi demitido em maio e enfrenta acusações federais por roubo, venda e envio de partes de corpos, de acordo com uma acusação apresentada no mês passado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Pensilvânia.

Por meio de mensagens no Facebook, as autoridades conectaram Nott a Pauley e ao grupo de pessoas supostamente envolvidas no comércio ilegal de partes de corpos, de acordo com a denúncia criminal.

Nott usou uma conta do Facebook com o nome de usuário “William Burke”, onde postou restos humanos à venda ainda em junho, e até enviou imagens de crânios para Pauley à venda no verão passado, de acordo com a denúncia.

“William Burke foi um serial killer ativo em Edimburgo [capital da Escócia] entre 1827 e 1828 junto com seu parceiro, William Hare. Burke e Hare venderam os corpos de suas vítimas ao Dr. Robert Knox, um influente professor do Departamento de Anatomia da Universidade de Edimburgo”, observa a declaração.

“Não me importo de pagar um pouco pelo estoque da loja. Faz as coisas parecerem boas. Quanto é o total para o casal e o último vídeo que você enviou mais as espinhas? Pauley escreveu para Nott em uma única troca, de acordo com a denúncia.

Pauley foi acusado no mês passado de violações relacionadas ao transporte interestadual de bens roubados e conspiração. Pauley se declarará culpado das acusações, de acordo com a afiliada WGAL.

As autoridades dizem que em sua busca na casa de Nott em Mount Washington, Kentucky, eles também encontraram várias armas, incluindo um rifle AK-47.

“É um choque. Você nunca mais sabe quem é seu vizinho”, disse Caroline Branum, uma vizinha que mora do outro lado da rua de Nott.

Nott está detido sem fiança e sua acusação está marcada para 4 de agosto.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais

Após encontro de crânio, restos mortais são achados em praia no Amazonas

Crânio humano é encontrado em praia de Maués

Cabeça humana é encontrada dentro de sacola no Tarumã, em Manaus