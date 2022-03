Morre Paulo Vaz, ativista trans e policial civil, em São Paulo

Morreu nesta segunda-feira (14) Paulo Vaz, influencer e policial civil, um dos únicos homens transexuais em carreira no Brasil. A morte de Popó, como era conhecido, foi confirmada nas redes sociais pela agência Mosaico, que fazia o gerenciamento de sua carreira.

“A Mosaico está em LUTO pela partida do nosso herói PAULO VAZ, nosso querido agenciado e amigo @popo_vaz. Um homem trans gay na Polícia Civil de SP, um militante e herói LGBTQIA+ que compartilhou sua história, inspirou e encorajou tantas pessoas. Você será pra sempre lembrado!”, diz a postagem.

Em uma nota oficial, a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) também comunicou e lamentou a morte, mas a causa não chegou a ser revelada.

“Com muita tristeza recebemos a notícia que o Paulo Vaz @popo_vaz nos deixou. Paulo era querido e amado por todas a sua volta. Ativista engajado e dedicado a luta trans, sempre fez questão de construir pontes, atuar no enfrentamento da transfobia e em defesa das pessoas transmasculinas. Homem trans gay, policial civil, sempre abordava questões sobre sexualidade e gênero de forma leve e descontraída. Era uma alma doce e um coração lindo demais. Foi protagonista de uma de nossas campanhas pelo dia da visibilidade trans, além de fazer diversas publicidades e participações em mídias e televisão sobre a visibilidade transmasculina. Paulo não estará mais entre nós ou em nossos Stories falando com aquele sotaque mineiro tão marcante. Infelizmente perdemos mais um de nós, que não suportou continuar em uma sociedade tão violenta e desumana. A ANTRA se solidariza a familia e amigos do Paulo, em especial ao querido Pedro HMC com quem era casado. Recebam nosso mais sincero abraço e nossos sentimentos. Não é hora de especular sobre a morte do Paulo. Respeitem a dor de quem perdeu um amigo, marido, filho e irmão. É hora de silenciar e refletir. Precisamos pensar em formas de construir um mundo onde as pessoas queiram viver.”

A vereadora Érika Hilton replicou o comunicado da ANTRA e também lamentou: “Acabo de receber a notícia do falecimento do Paulo Vaz e estou devastada. Ele era muito querido e é uma tristeza que tenha nos deixado. Desejo muita força e solidariedade pra toda a família e a todes nesse momento”, escreveu, pedindo também que as pessoas não especulem as causas da morte no momento.

Popo Vaz era investigador da Polícia Civil Foto: Reprodução/Instagram

O jornalista Fernando Oliveira, o Fefito, se despediu do amigo com uma série de fotos deles juntos. “Falei muito que te amava. Queria ter falado mais. Porque todo amor do mundo era pouco pra você. Porque você importava DEMAIS. Popó será sempre uma história muito feliz a ser contada. A história de alguém que superou as maiores adversidades, as maiores barreiras, cheio de amor no coração. Popó é pra sempre”, escreveu.

Paulo vivia um relacionamento desde 2018 com o também influencer PedroHMC, conhecido como um dos fundadores do popular canal LGBTQIA+ Põe na Roda.

Paulo vivia um relacionamento com youtuber PedroHMC Foto: Reprodução

*Quem

Leia mais:

Morte da cantora Paulinha Abelha pode gerar condenações

Luísa Sonza responde provocação de Maurício Meirelles: “Escroto”

Vyni desabafa sobre não poder se assumir gay: “Era motivo de vergonha pra família”

Edição web: Jonathan Ferreira