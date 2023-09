Pior ano em décadas para CEOs nos EUA

O ano está sendo ruim para os CEOs nos Estados Unidos. Os principais executivos têm abandonado os seus cargos a um ritmo alarmante, à medida que o desempenho – e o comportamento – são alvos cada vez maiores por parte dos conselhos de administração das empresas.

Mais de 1.000 CEOs deixaram as suas empresas neste ano, de acordo com um relatório da Challenger, Gray & Christmas.

Isso representa 33% a mais que no ano passado e o maior total nos primeiros sete meses do ano desde que a empresa de pesquisa começou a monitorar as saídas, em 2002.

O mandato médio do CEO diminuiu significativamente de uma média de 12 anos para entre cinco e sete anos, de acordo com analistas que se concentram na sucessão do CEO da empresa de gestão de talentos Ferguson Partners.

“Embora os detalhes específicos relativos a estas saídas normalmente não sejam divulgados, é evidente mais CEOs saindo devido às novas pressões das suas funções, ao ritmo implacável da mudança e, em alguns casos, às suas próprias ações”, escreveram.

O papel do CEO está mudando rapidamente, disseram, e os conselhos executivos têm lutado para manter os acionistas satisfeitos.

Pelo menos três grandes CEOs deixaram o cargo apenas nas primeiras duas semanas de setembro.

O CEO da BP, Bernard Looney, renunciou na terça-feira (12) “com efeito imediato” depois de admitir que não tinha sido “totalmente transparente” sobre “relações históricas com colegas”, de acordo com um comunicado da gigante petrolífera.

Looney passou menos de quatro anos no cargo, mas era um homem de empresa por completo — ele era um funcionário vitalício da BP, ingressando na empresa em 1991, aos 21 anos, como engenheiro de perfuração e subindo até o cargo mais alto.

Mas à parte as infrações éticas, os investidores ficaram desapontados com o seu desempenho muito antes da sua demissão.

Sob o comando de Looney, a BP tornou-se a única grande empresa petrolífera com objetivos de reduzir a produção de petróleo e gás nesta década. Os acionistas não ficaram muito satisfeitos com a decisão — ou com o preço das ações da BP (BP), que ficou atrás do dos seus concorrentes.

Looney reduziu recentemente as metas de redução de emissões da BP e aumentou os gastos com petróleo bruto e gás natural. Ainda assim, a BP perdeu as expectativas de lucro no último trimestre. As ações da empresa caíram 1,3% na terça-feira.

Enquanto isso, a empresa de roupas Express anunciou no sábado (9) que o ex-executivo da Tyson Foods, Stewart Glendinning, se tornaria seu próximo CEO, substituindo Timothy Baxter, a partir de 15 de setembro.

A demissão de Baxter foi anunciada apenas um dia após a empresa divulgar os resultados do segundo trimestre, com as vendas líquidas da sua marca Express e da sua linha de estilo de vida UpWest diminuindo 15% em relação ao ano passado.

As vendas da empresa em lojas de varejo caíram 21% e as vendas no comércio eletrônico caíram 1%. A Express relatou um prejuízo líquido de US$ 44,1 milhões, em comparação com um lucro líquido de US$ 7 milhões no mesmo trimestre de 2022.

A Express disse que a saída de Baxter não estava relacionada ao desempenho financeiro da empresa. Ainda assim, as ações da empresa caíram cerca de 85% desde que Baxter ingressou na companhia, em junho de 2019, após passar 11 anos na Macy’s.

No início de setembro, a Walgreens Boots Alliance disse que a CEO Rosalind Brewer deixou o cargo menos de três anos depois de assumir o comando da rede de farmácias.

A experiência de Brewer está no varejo, e sua saída ocorre no momento em que a Walgreens pretende se concentrar mais em cuidados de saúde, disse Neil Saunders, diretor administrativo da GlobalData. O varejo, disse ele, não tem sido um motor de crescimento para a empresa.

As ações da Walgreens caíram 32% neste ano. A empresa reduziu sua previsão de lucro para o ano inteiro em junho, alertando para a redução dos gastos dos consumidores e uma retração na demanda por vacinas contra a Covid.

*Com informações CNN

Leia mais:

CEO da Hurb renuncia após insultar clientes na internet

Petrobras aprova Andrade como novo CEO

Ex-CEO da Honda é homenageado com Título de Cidadão do Amazonas