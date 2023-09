Manaus – Um homem identificado como Euris França, de idade não informada, foi baleado durante um evento no Sambódromo de Manaus, na noite desse domingo (18), na capital.

A vítima estava se preparando para fazer manobras na parte das motos, o chamado “puxar grau”. Quando Euris subiu na sua motocicleta, indivíduos armados disparam diversas vezes contra ele. Três tiros atingiram a vítima. Um outro rapaz, amigo da vítima também foi atingido com um tiro no pé. As vítimas foram socorridas por uma equipe dos Bombeiros do Amazonas e encaminhados para o hospital.

De acordo com informações de testemunhas, antes dos disparos serem efetuados, uma música fazendo apologia ao crime organizado tocava no evento, o que também pode ter motivado o atentado.

Outra hipótese é que Euris tenha tido envolvimento em um homicídio ocorrido há poucas semanas em Manaus. Entretanto, o caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

⚠️ Decretado por facção, jovem é baleado dentro do Sambódromo em Manaus. pic.twitter.com/r3Yu8V3cVK — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 18, 2023

