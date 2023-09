Amazonastur e Sedurb elaboram projetos para impulsionar turismo

Entre as iniciativas a serem apresentadas ao Governo Federal, está a criação do Peixódromo em Novo Airão, onde ocorre o Ecofestival do Peixe-Boi

Manaus (AM) – A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) iniciaram, nesta segunda-feira (18), o plano de trabalho para elaboração de projetos visando impulsionar o desenvolvimento dos municípios com potencial turístico, na Região Metropolitana de Manaus. Os projetos serão apresentados ao Ministério do Turismo. A expectativa é de integrá-los ao Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo.

Entre as propostas prioritárias está a criação do “Peixódromo”, um Centro de Convenções em Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), cidade famosa por sua beleza natural e pelo Ecofestival do Peixe-Boi, evento que reúne teatro, dança e música. A intenção é criar um espaço para atrair turistas e receber eventos, como a festa já tradicional.

O presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, explica que os projetos iniciarão pela área metropolitana, para que, posteriormente, sejam estendidos às demais regiões do interior. “Essa parceria com a Sedurb é de suma importância para que possamos fazer aquilo que o governador Wilson Lima determinou, que é a interiorização do nosso estado, e tornar o turismo uma das matrizes econômicas”, pontua.

A reunião foi a primeira após o encontro dos representantes dos dois órgãos com o ministro do Turismo, Celso Sabino, na última quinta-feira (14). Foram montadas as equipes que trabalharão no planejamento dos projetos.

O secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, enfatiza a importância da organização urbana, para que o turismo ganhe força nas cidades e Novo Airão será o modelo, nesse sentido. “Para um turismo eficiente, que traga benefício à população, é necessária uma cidade estruturada. Por isso, vamos unir esforços, Sedurb e Amazonastur, para uma política de turismo e desenvolvimento regional no interior”, destaca.

Projetos

A ideia é que o Centro de Convenções de Novo Airão atraia uma série de eventos e turistas para a região, aproveitando o potencial do Ecofestival do Peixe-Boi, estimulando o crescimento econômico local.

Outro projeto que está sendo pleiteado junto ao Governo Federal é a modernização dos aeródromos de Maués (a 276 quilômetros da capital), Apuí (a 453 quilômetros), São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros), Borba (a 151 quilômetros) e Novo Aripuanã (a 227 quilômetros). Esta medida é essencial para melhorar a acessibilidade e a conectividade nos municípios do interior. Uma ideia discutida na reunião é a interlocução com as prefeituras, para possibilitar que a Infraero assuma a gestão e invista nesses espaços.

Também foi discutida a expansão do Programa Brilha Amazonas, ação que já tem feito a diferença nas comunidades que vivem do turismo, por meio da distribuição de painéis solares para impulsionar a sustentabilidade. Agora, o governo busca ampliar essa iniciativa.

