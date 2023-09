Assaltantes ameaçam matar clientes de lanchonete com tiros na cabeça em Manaus

Manaus – Um vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (19), mostra o momento em que criminosos apontam armas nas cabeças de clientes em uma lanchonete localizada na rua Tobias Barreto, Compensa I, na zona Oeste de Manaus. O assalto aconteceu na noite do último domingo (17).

De acordo com informações de testemunhas, eram por volta das 23 horas, momento em que dois homens armados chegaram no local do fato e ameaçaram clientes e funcionários do estabelecimento.

De acordo com o registro de ocorrência da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os assaltantes levaram os celulares e objetos pessoais dos clientes e ainda, a renda da lanchonete.

As imagens registradas por meio do circuito interno do estabelecimento deve ajudar na identificação dos suspeitos. Ela já estão em posse da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

⚠️ FLAGRA: criminosos apontam arma para clientes durante assalto em lanchonete. pic.twitter.com/hI7uvpn8LD — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 19, 2023

