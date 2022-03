Quatro homens são presos com rifle e pistola em bairros de Manaus

As prisões foram realizadas pelos policiais militares da Força Tática

Manaus (AM) – Policiais militares da Força Tática prenderam, na noite de segunda-feira (14) e madrugada desta terça-feira (15), quatro homens, de 21, 25, 28 e 36 anos, e apreenderam duas armas, em ações distintas nas zonas Leste e Norte de Manaus.

Por volta das 21h20, uma equipe policial recebeu denúncia anônima relatando que um homem a bordo de um carro Citroën C4 Pallas, de cor preta, estaria portando uma arma de fogo, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste.

A guarnição iniciou buscas e localizou o veículo na rua Dr. Ademar, no Zumbi, com dois ocupantes. Durante abordagem e revista, foi encontrado um rifle Winchester calibre .44.

Os dois homens, de 28 e 36 anos, foram conduzidos, juntamente com o material, ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já na madrugada de desta segunda (15), durante patrulhamento na alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo, zona Norte, policiais da FT avistaram dois homens, de 21 e 25 anos, em atitude suspeita.

Com eles, foram apreendidas uma pistola calibre .380 e cinco munições do mesmo calibre. O caso foi finalizado no 6º DIP.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

