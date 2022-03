Mulher desaparece após sair para agência bancária no Centro de Manaus

Francione Pereira Laranjeira deixou o Careiro Castanho com destino a Manaus, no dia 7 de março, e não foi mais vista

Manaus (AM) – Francione Pereira Laranjeira, de 30 anos, está desaparecida desde o dia 7 de março quando saiu para ir em uma agência bancária no Centro de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população na busca pela vítima.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, transferido à Deops, Mariela Alfaia Laranjeira, 70, mãe de Francione, informou que sua filha saiu por volta das 7h, do município de Careiro Castanho (a 88 quilômetros da capital), com destino a uma agência bancária no Centro de Manaus.

No entanto, ela não retornou para casa, e desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre o paradeiro de Francione.

A delegada Catarina Torres, titular da unidade especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Francione que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

