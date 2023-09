Veja quanto ganha campeão e vice da Copa do Brasil

A conquista da Copa do Brasil, além de ser um feito esportivo notável, traz consigo um valor significativo em premiações, o que a torna a competição mais rentável do cenário esportivo brasileiro. Neste ano, São Paulo e Flamengo, os finalistas do torneio, viram seus cofres recheados com quantias impressionantes.

Desde a terceira fase do torneio, os clubes já estavam acumulando prêmios substanciais, chegando a impressionantes R$ 18,7 milhões cada um.

No entanto, o grande destaque foi para o campeão, o São Paulo, que recebeu uma premiação de R$ 70 milhões após a final deste domingo (24).

Com isso, o montante total arrecadado pelo Tricolor Paulista atingiu expressivos R$ 88,7 milhões. Por sua vez, o Flamengo, vice-campeão, não saiu de mãos vazias e adicionou mais R$ 30 milhões à sua receita, totalizando R$ 48,7 milhões.

A edição de 2023 da Copa do Brasil distribuiu um montante total de R$ 420 milhões em premiações para os clubes participantes, solidificando ainda mais o status do torneio como um dos mais atrativos e lucrativos do cenário esportivo brasileiro.

Confira a premiação por fase na Copa do Brasil 2023:

Primeira fase: R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,25 milhão (Série B) e R$ 750 mil (demais clubes)

Segunda fase: R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes)

Terceira fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinais: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

*Com informações do SBT Notícias.

