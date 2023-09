Seca: ponte de 150 metros é construída na Marina do Davi, em Manaus

Manaus- O período de estiagem que atinge o Estado começa a afetar as navegações em virtude da vazante do rio Negro, causando prejuízos às zonas ribeirinha e rural da cidade. A marina do Davi, no bairro Ponta Negra, zona Oeste, já sofre os impactos da seca, precisando ancorar as embarcações em pontos mais distantes, uma vez que a área de areia avança rápido e a travessia até as embarcações já está comprometida, com um longo trecho de caminhada e muitos obstáculos.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou a construção de uma ponte de madeira com cerca de 150 metros de extensão para promover a acessibilidade segura de passageiros e minimizar os transtornos à população ao novo ponto de ancoragem dos barcos e lanchas.

“A seca é sazonal e este ano chegou mais cedo do que acontece normalmente. Por esse motivo, a Prefeitura de Manaus iniciou medidas emergenciais, para que as travessias na marina do Davi não sejam prejudicadas. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Junior, é que as pontes e passarelas de madeira sejam construídas em caráter de urgência, para que as pessoas possam ter acesso às lanchas e cheguem ao seu destino sem serem impactadas com os efeitos da seca”, garante Efrain Aragão, subsecretário de Serviços Básicos da Seminf.

Segundo a Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf), cerca de dois mil turistas e moradores da zona rural de Manaus, a cada final de semana, usam as voadeiras (lancha regional rápida) para acessar os flutuantes do rio Tarumã e as comunidades ribeirinhas.

Divulgação / Seminf

A obra segue em ritmo acelerado e conta com um efetivo de 12 servidores da Seminf e será finalizada ainda esta semana. O material utilizado na construção da ponte atende a todas as normas ambientais, respeita as características naturais das edificações e garante maior durabilidade da estrutura.

Desde o início da gestão, 24.587 metros quadrados de pontes e passarelas de madeira foram construídos nas comunidades da cidade de Manaus, para garantir o direito de ir e vir em segurança. A maior parte, em bairros como Jorge Teixeira, Cidade de Deus, Alvorada, Compensa, Francisca Mendes e Colônia Terra Nova.

*Com informações da assessoria

Leia mais

David Almeida decreta situação de emergência devido vazante do rio Negro

“Taxa da seca” impacta navegação e pode gerar desabastecimento no Amazonas, alerta Fieam

Seca: rios Solimões e Amazonas receberão dragagem para facilitar navegação