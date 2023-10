FPFtech completa 25 anos de atuação no desenvolvimento científico e tecnológico do estado

Em outubro, a Fundação Paulo Feitoza (FPFtech) celebra seu 25° aniversário. Criada em 1998, a FPFtech foi pioneira ao promover o desenvolvimento científico, fomentar o avanço tecnológico e possibilitar a inovação em diferentes ramos de conhecimento no Norte do Brasil.

Ao longo deste período, a Fundação expandiu seu trabalho e conquistou cada vez mais influência dentro e fora do Amazonas. Com forte atuação nas áreas de Automação Industrial, Tecnologias Móveis e Assistivas, Internet, Qualidade de Software e Capacitação Tecnológica, a instituição esteve por cinco vezes na lista das “100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil”, de acordo com o Prêmio Great Place to Work.

No campo social, a instituição já capacitou e permitiu a inclusão digital de mais de 23 mil jovens de diferentes bairros e zonas de Manaus por meio do Centro de Treinamento de Informática (CTI). O projeto atendeu, em sua maioria, jovens de baixa renda, e os capacitou em noções básicas de programação, codificação, criação de sites, entre outros.

Já no período mais recente de sua história, a FPFtech deu um salto no ramo educacional e empreendedor ao criar a Escola Tecnológica Desembargador Paulo Feitoza – etech – e a Wit, incubadora de empresas, em 2021.

Foto: Divulgação

Etech e Wit A etech oferece os cursos gratuitos de Automação Industrial e Informática para Internet com o objetivo de disponibilizar um ensino de excelência e qualificar profissionais para a Indústria 4.0.

Por sua vez, a incubadora Wit permite que startups com foco na inovação tecnológica tenham acesso à estrutura de qualidade, acompanhamento técnico e ambiente seguro para crescer e se desenvolver no mercado.

Pilares

De acordo com o Diretor Executivo (CEO) da FPFtech, Luís Braga, a instituição, sem fins lucrativos, é norteada e sustentada por diferentes pilares e linhas de atuação.

“Investimos nos pilares da pesquisa e desenvolvimento de softwares, investimento voltado para a indústria, áreas de bionegócios e também educacional”, explicou.

Ainda segundo o diretor, a FPF segue e cumpre rigorosamente um dos principais propósitos da sua criação ao permitir que profissionais, especialistas, mestres e doutores da área de tecnologia atuem e desenvolvam suas aptidões dentro do estado, e sem precisar se deslocar para outros locais do país para encontrar oportunidades.

Patrono

A Fundação recebe o nome de seu criador, desembargador Paulo Feitoza, importante nome do direito amazonense.

Antes de seguir carreira jurídica, atuou na área de serviço social.

Conforme destacou a diretora jurídica da FPFtech e filha do desembargador Paulo Feitoza, Rosanila Feitoza Pantoja, a visão de seu pai para educação foi o ponto de partida para criar a FPFtech.

“A Fundação não tem vínculo direto com nenhuma empresa situada no Distrito Industrial ou fora de lá. Então, todo o trabalho desenvolvido é em razão do reconhecimento das indústrias que viram e continuam vendo o potencial e a credibilidade com que a FPFtech atua nesses 25 anos. Exatamente da forma como o meu pai pensou e idealizou”, finalizou.

Para o futuro, a FFPtech busca fortalecer o desenvolvimento científico, tecnólogico e de inovação em toda Amazônia e em constante e perene evolução.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Nova Igreja Batista apresenta a “Noite do Chapéu Maluco” para adolescentes de 12 a 14 anos

Fundação Alfredo da Matta celebra 68 anos com pesquisas premiadas e convênio com a FAPEAM

MPAM obtém apreensão de recém-nascido indígena para tratamento médico no AM