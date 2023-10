Polícia pede ajuda para encontrar infratores procurados por crimes cometidos em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), reforça a divulgação das imagens de Aldilene da Silva Martins, Alex Logan Bitar Lima, Carla dos Santos Ribeiro e Magno Brito Soares, que estão sendo procurados por crimes distintos cometidos na capital amazonense.

Segundo o delegado Cícero Túlio, titular do 1° DIP, Aldilene é suspeita por se passar por servidora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar furtos nas casas das vítimas. Ela orientava que as pessoas participassem de uma reunião em determinado local, para verificarem se teriam acesso a benefícios sociais.

“Aldilene pedia para que as vítimas não levassem aparelhos celulares ou pertences pessoais. Após saírem do imóvel, a mulher permanecia na casa e aproveitava para realizar furtos de diversos objetos”, explicou o delegado.

Os outros três, Alex Logan, Carla e Magno estão sendo procurados por roubo e associação criminosa. Eles têm envolvimento no roubo a uma choperia no bairro Aleixo, zona centro-sul, no dia 31 de agosto deste ano.

Conforme a autoridade policial, na ocasião do crime, Alex e Magno entraram no estabelecimento, agrediram as vítimas e as obrigaram a realizarem transferências via pix que somaram R$ 27 mil, para a conta de Carla. O veículo utilizado na fuga teria sido furtado por Magno em junho deste ano, e foi abandonado logo após o crime.

Alex Logan deu apoio logístico, também, após o roubo para assegurar o escoamento dos valores. Ele já responde a dois procedimentos por violência doméstica com uso de arma de fogo, e Carla responde por furto qualificado, tráfico de drogas e roubo majorado.

Quem tiver informações da localização dos infratores, deve repassar aos números (92) 98503-8913, disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.

*Com informações da assessoria

