Inscrições para a 10ª Copa Brasil e 2º Troféu Marcelinha Cunha seguem até o dia 6 de outubro

Manaus (AM) – Movimentando o cenário da natação de águas abertas do Amazonas, as inscrições para a 10ª Copa Brasil e 2º Troféu Marcelinha Cunha foi prorrogado até a próxima sexta-feira (6). A competição é organizada pela Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada), com apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e ocorre nos dias 14 e 15 de outubro.

As inscrições são realizadas por meio do digital e o treinador responsável tem acesso por meio do endereço: https://vida-atleta.bigmidia.com/. Os valores são variados, dependendo da competição que o nadador deseja participar. Para a Copa Brasil, os atletas confederados pagam R$ 163 e os vinculados R$ 175. Para o Troféu Marcelinha Cunha, os valores dos confederados são de R$ 97 e dos vinculados R$ 103.

“É a primeira vez que estamos sediando a Copa Brasil no nosso estado. Foi com esforço que conseguimos trazer essa competição de renome para o Amazonas. Nós iremos contar com a equipe de arbitragem da CBDA, faremos um grande show para despontarem novos talentos da nossa natação e disputem ainda mais competições de nível nacional. Então é papel diário da federação incentivar o desporto aquático no nosso estado”, afirmou Claúdia Nobre, presidente da Fada.

Categorias

Eventos serão marcados por show dos novos talentos da natação Foto: Bárbara Cristina

Para a Copa Brasil serão 20 classes disponíveis nas categorias masculina e feminina, que vão desde os 11 anos no Petiz 1 ao Sênior M, que contemplam o público com 85 anos ou mais.

Já na Troféu Marcelinha Cunha os atletas serão agrupados em seis classes, que englobam as seguintes categorias masculina e feminina: Mini-Mirim, Pré-Mirim, Mirim 1, Mirim 2, Petit 1 e Petit 2.

Parceiros

A 10ª Copa Brasil e o 2.º Troféu Marcelinha Cunha conta com os seguintes parceiros: a Prefeitura de Manaus, a Secretária de Desporto e Lazer (Sedel), a Ubra e a Yara. Além da competição, fazer parte do calendário da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

*Com informações da assessoria

