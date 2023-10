VÍDEO: avião joga água em área de mata nas proximidades da Bola das Letras

Manaus (AM) – Uma das aeronaves equipada com bambi-bucket para combater os focos de queimadas no Amazonas jogou água em uma área de vegetação, próximo a Bola das Letras, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, durante este sábado (7).

O momento foi registrado por moradores das redondezas, que flagraram a atuação da aeronave. No último dia 3, o local foi atingido por um incêndio, que ainda está sendo investigado.

Duas aeronaves vindas do estado do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, respectivamente, chegaram ao Amazonas na quarta (4) e quinta-feira (5), para intensificar as ações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas no combate aos focos de queimadas na Região Metropolitana de Manaus. Ao todo, a corporação agora contará com suporte técnico de quatro aeronaves.

VEJA: avião joga água em área de mata nas proximidades da Bola das Letras pic.twitter.com/MwglTl7cxV — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 7, 2023

