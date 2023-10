Homem é assassinado a tiros após ter casa invadida por pistoleiros no Amazonas

Itapiranga (AM) – Um homem identificado como Victor Alberto Souza de Canindé Oliveira, de 35 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa quarta-feira (11), na casa em que ele morava na rua Cupuaçu, bairro Bela Vista, em Itapiranga (distante 226 quilômetros de Manaus).

De acordo consta no Registro de Ocorrências da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a vítima teve a casa invadida por criminosos armados, momento em que ele foi alvejado e morreu ainda no local, antes da chegada de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Após o crime, os suspeitos fugiram do local e ainda não foram localizados. A família não soube informar se o homem já estava sendo ameaçado ou se tinha ligação com o tráfico de drogas.

O corpo do homem foi encaminhado para o necrotério do hospital da cidade e o caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil.

Leia também:

Idoso de 66 anos abandonado pela família é resgatado no interior do Amazonas

VÍDEOS: Desbarrancamento em porto de Manacapuru deixa desaparecido e causa pânico

Polícia do Amazonas envia reforço policial para combater queimadas em Autazes