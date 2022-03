Laysla Dias disputará Sul-Americano de Wrestling na Argentina

Manaus (AM)- Com resultados expressivos no wrestling, a amazonense Laysla Dias, de 15 anos, venceu a Seletiva Nacional para os Jogos Sul-Americanos da Juventude e estará na delegação que representará a Seleção Brasileira em Rosario, na Argentina, nos dias 29 e 30 de abril.

A atleta foi contemplada com passagens aéreas pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“É gratificante este resultado no primeiro campeonato nacional da Layla em 2022, conseguindo desbravar voos mais altos e contando com o nosso apoio para as passagens aéreas. Já patrocinamos a Laysla antes, estamos felizes por conseguir somar com a sua evolução. Uma de nossas metas é investir desde a base, para que com o esforço dos nossos atletas, possamos contribuir com o desenvolvimento do alto rendimento”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

A Seletiva contou com mais de 80 atletas, com idades de 15 a 17 anos e vindos de dez diferentes estados do Brasil. Laysla atingiu o topo na categoria cadete juvenil (até 57kg) e contou a sensação de poder estar representando o estado em mais uma competição internacional.

“A sensação é de gratidão de levar a bandeira do Amazonas para fora do Brasil. Fico muito feliz em poder estar pela primeira vez correndo por um ciclo olímpico, meu sonho é brigar para estar entre as melhores no país e conseguir um dia trazer uma medalha olímpica para o estado”, frisou Laysla Dias.

Mesmo sendo jovem, Laysla apresenta um currículo expressivo dentro do wrestling. A atleta já foi campeã brasileira sub-15, vice-campeã panamericana sub-15 e terceiro lugar no campeonato mundial escolar.

“Eu acho muito importante o governo estar ajudando no patrocínio, pois às vezes o atleta não tem condições financeiras. Essa ajuda mostra como o estado se importa com a vida dos desportistas, pois nós vivemos para treinar e conseguir grandes resultados”, afirmou Laysla.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Mauro Neto/Faar

