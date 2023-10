Lei promove conscientização e cuidados preventivos para meninos no Brasil

Mês será dedicado a reforçar os cuidados preventivos com a saúde sexual e reprodutiva de meninos de até 15 anos

Foi sancionada a Lei 14.694/2023, conhecida como “Lei Novembrinho Azul,” representando um avanço significativo na conscientização e prevenção de doenças relacionadas à saúde sexual e reprodutiva em meninos de até 15 anos. Aprovada pelo Congresso Nacional em setembro e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o texto da lei foi publicado no Diário Oficial da União em 11 de outubro, consolidando um compromisso com a saúde dos jovens no Brasil.

“A prevenção é a chave para evitar complicações sérias mais tarde na vida. Por isso, é essencial que os meninos se conscientizem sobre a importância do autoexame e da vacinação contra o HPV”, enfatiza o Dr. Washington Junior, destacando a importância da educação preventiva.

A partir de agora, o mês de novembro, tradicionalmente associado à conscientização sobre a saúde masculina, adquire um novo significado com a implementação de ações educativas anuais. O mês será dedicado a reforçar os cuidados preventivos com a saúde sexual e reprodutiva de meninos de até 15 anos. Isso inclui medidas essenciais, como a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV), o estímulo ao autoexame de testículos e a promoção de consultas de rotina. O objetivo é claro: diminuir o agravamento de doenças na vida adulta por meio da detecção precoce e tratamento de problemas congênitos.

Os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019, destacam a importância da nova lei. De acordo com a pesquisa, o percentual de meninas que buscaram e foram atendidas por uma unidade básica de saúde foi de 88,3%, enquanto o percentual de meninos que o fizeram foi de apenas 85,2%. Essa diferença de 3,1 pontos percentuais revela que os meninos, com idades entre 13 e 15 anos, estão menos propensos a procurar atendimento de saúde, enfatizando a urgência de intervenções direcionadas a esse grupo.

“É crucial que os meninos compreendam a importância de buscar atendimento médico regularmente para garantir uma saúde sexual e reprodutiva saudável”, ressalta o Dr. Washington Junior, médico especializado em saúde masculina.

Um dos pilares da campanha é a distribuição de material educativo que aborda temas como quadros de dor, aumento testicular e a importância da vacinação contra o HPV. A educação é fundamental para conscientizar tanto os meninos quanto seus pais sobre a importância da saúde sexual e reprodutiva desde cedo.

