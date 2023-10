Influenciadora Isabelle Aurora ‘aceita Jesus’ após deixar cadeia em Manaus

Manaus (AM) – A influenciadora Isabelly Aurora, presa no dia 5 de julho, durante a segunda fase da “Operação Dracma”, por envolvimento em um esquema de vendas de rifas ilegais, voltou a chamar a atenção nas redes sociais, após ter seu perfil no Instagram reativado. Em vídeo divulgado, nesta sexta-feira (20), Isabelly aparece em uma igreja Evangélica, para dar seu testemunho, após ter prisão revogada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam).

A influenciadora já havia deixado a cadeia no dia 17, ao conseguir prisão domiciliar e com o uso de tornozeleira eletrônica. Isabelly estava presa deste o dia 5 de julho no Centro de Detenção Feminina (CDF), no quilômetro 8 da BR-174, em Manaus.

Em seu testemunho divulgado, Isabelly Aurora declarou que “o diabo dá amigos para gente e a gente confia mais no amigo do que na família, foi o que aconteceu comigo”.

Além do discurso de Isabelly, outros elementos chamaram atenção no culto, como a profecia do autointitulado “Apostolo Moisés”, que divulgou o testemunho em seu perfil, e afirmou que já sabia liberação da influencer, após subir ao monte e pedir respostas a Deus.

Críticas a Isabelly

Em meio ao testemunho da influenciadora divulgado em vídeos na página do “Apóstolo Moisés”, muitos comentários foram contra Isabelly Aurora.

“Essa Alma está tão ‘humilde e arrependida’ como a mesma cita, que ela não teve ao menos a coragem de pedir perdão do próprio público que ela enganou. Nossa estou comovida com esse testemunho”, escreveu um internauta.

Relembre o caso

A influenciadora Isabelly Aurora foi presa no dia 05 de julho durante a segunda fase da Operação Dracma, realizada pela Polícia Civil. O mandado de prisão em nome dela foi expedido pela Central de Inquéritos do Tjam.

Na primeira fase da ação, os influenciadores Lucas Picolé e Mano Queixo foram presos por estelionatos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, fraude no comércio, receptação qualificada, promoção de jogos de azar, publicidade enganosa e crimes contra as relações de consumo.

A operação investiga um esquema fraudulento de rifas clandestinas, onde os influenciadores são suspeitos de envolvimento movimentou R$ 5 milhões em dois anos, segundo a polícia.

Durante as investigações, foi possível identificar que o ex-companheiro da blogueira Isabelly Aurora, identificado como Paulo Victor Monteiro Bastos, de 25 anos, bem como a mãe dela, Isabela Simplício, auxiliavam na lavagem de dinheiro e ocultação de recursos, além de emprestarem suas contas correntes para receber os valores das vendas.

Ainda segundo o delegado, a cunhada de “Lucas Picolé”, identificada como Flávia Ketlen Matos da Silva, 34, presa na primeira fase da Operação Dracma, era responsável por gerenciar a lavagem do dinheiro e escoar os recursos oriundos das rifas do cunhado, dissimulando todo dinheiro na manutenção de uma loja de roupas falsificadas.

Leia mais:

Influenciadora Isabelly Aurora é presa na segunda fase da Operação Dracma em Manaus

Influenciadora Isabelly Aurora deixa cadeia após decisão judicial

Mãe de Isabely Aurora e ex de Lucas Picolé estão envolvidas em esquema de rifas ilegais, diz polícia