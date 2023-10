Bela Gil expõe conversa com filha sobre sexualidade: “Bem gay”

Em conversa no WhatsApp com Flor, de 15 anos a apresentadora se mostrou orgulhosa com a resposta da filha

A apresentadora Bela Gil, filha do cantor Gilberto Gil expos uma conversa que teve com a filha, mais velha Flor Gil, de 15 anos na troca de mensagens, a jovem revelou para a mãe que é lésbica.

No print da conversa Bela pergunta: “Você é pan, não é?”. E a filha responde: “Acho que não, mami. Acho que na real mesmo, fora as zoeiras, eu sou uma grande sapata. Você tem uma filha bem gay”.

Bela se mostrou orgulhosa com a resposta de Flor, e escreveu: “É orgulho que fala?”.

Bela Gil, irmã de Preta Gil, expõe conversa em que sua filha fala sobre sua orientação sexual: "Eu sou uma grande sapata […] Cê tem uma filha bem gay". pic.twitter.com/skEBxyENUT — UpdateCharts (@updatecharts) October 27, 2023

Flor já havia falado indiretamente sobre sua sua sexualidade em seu perfil no Instagram. Perguntada por uma seguidora se era do ‘vale’, a adolescente respondeu que a resposta era bem óbvia.

A chef de cozinha e apresentadora foi casada por 19 anos com o empresário JP Demasi com quem teve Flor, de 15 anos e Nino de 7 anos a relação do ex-casal é amigável pois ainda se consideram uma família mesmo estando separados. Bela revelou que durante o casamento com JP viveu três relacionamentos paralelos com o consentimento do marido e que até chegou a se apaixonar em uma dessas aventuras amorosas.

