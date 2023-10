Comunidade Vila Nova recebe serviços de infaestrutura em Manaus

Manaus (AM) – Como parte da programação especial de inaugurações de obras na semana do aniversário de Manaus, o prefeito David Almeida entregou, nesta sexta-feira (27), a nova infraestrutura da comunidade Vila Nova, localizada no bairro Mauazinho, zona Leste, com asfaltamento e iluminação em LED. Os serviços, executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), contemplam cerca de 420 moradores da área.

“Esse trabalho faz com que a gente possa levar dignidade e asfaltamento para as comunidades da cidade de Manaus, em todas as áreas, em todas as zonas. Já estivemos na zona rural, já estivemos na zona Norte, agora nós estamos aqui na zona Leste. Nós estamos transformando a vida dessas pessoas por meio da realidade da infraestrutura. Antes, a realidade aqui era a poeira, o barro, a lama, e nós estamos nesse momento colocando o asfalto e isso traz uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, esse é um trabalho contínuo da prefeitura”, garantiu Almeida.

A comunidade existe há sete anos e nunca havia recebido nenhum tipo de assistência. Foram 11 ruas beneficiadas, que eram em solo natural. Conforme relatos de moradores, no período chuvoso, toda a área era castigada pela precariedade do local. A equipe da Seminf executou os serviços de terraplanagem e pavimentação, com cerca de 1,3 mil toneladas de asfalto.

“O prefeito com seu olhar sensível, fez todas as ruas da comunidade, mesmo com as dificuldades de não conseguir entrar com as máquinas, principalmente em ladeiras, mas a equipe veio manualmente colocar o asfalto. O importante era tirar os moradores da lama em dias de chuvas, e no sol poder tirá-los da poeira. Temos muito a fazer, mas a gestão do prefeito David chegou aqui e cumpriu, a comunidade Vila Nova está asfaltada”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

As travessas Bela Vista, Copacabana, 29 de Outubro, 4 de Fevereiro, Esperança e Belo Horizonte, e as ruas Bela Vista, 14 de Novembro, Ipanema e Copacabana, fazem parte das vias que receberam assistência. Os serviços se estenderam para a implantação de iluminação pública em LED, que beneficiou até o campo da comunidade.

“As dificuldades eram muitas. Quando chovia aqui ninguém saia de casa, nem carro de aplicativo entrava aqui, tínhamos que andar com sacola no pé para chegar limpo no trabalho. Mas, essa entrega está de parabéns, só temos a agradecer muito ao prefeito David Almeida e ao secretário de Obras Renato, eles não são de promessa e sim de cumprir. Agora, a rotina se tornou mais fácil na comunidade com o asfalto”, relata o motorista de aplicativo, Walker Barbosa, de 38 anos.

A Prefeitura de Manaus trabalhou na comunidade Vila Nova, que fica próxima ao porto do Ceasa, com a meta de torná-la mais uma das comunidades modelos, totalmente revitalizada.

*Com informações da assessoria

leia mais:

Caso Débora: audiência tem data marcada em Manaus

Andressa Urach grava conteúdo adulto com mulher trans

Atrações de Halloween agitam fim de semana em Manaus