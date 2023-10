Manaus (AM) – Três homens, com idades de 28, 33 e 35 anos, foram presos na sexta-feira (27), pela Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo em um motel na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

A equipe recebeu uma denúncia anônima informando sobre uma festa que ocorria no motel com possíveis traficantes. Os suspeitos seriam membros de uma facção criminosa e estariam na posse de drogas e armas no local.

A equipe da Rocam foi ao endereço informado e, ao chegar na suíte, constatou a festa com consumo de entorpecentes. Imediatamente, foi realizada a abordagem e busca pessoal na suíte do motel e nos veículos dos homens.

Em um dos carros, foi encontrada uma arma de fogo, uma pistola do modelo PT 938, calibre 380, com carregador, seis munições de calibre 380, sete porções de cocaína, quatro aparelhos celulares e mais de R$ 20 mil em espécie. Além disso, a Rocam apreendeu os três veículos que estavam no motel.

Diante dos fatos, o trio envolvido foi detido e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar orienta a população a informar imediatamente, por meio do 190 ou do disque-denúncia 181, caso tenha conhecimento de ações criminosas.

*Com informações da assessoria

