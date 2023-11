Manaus sediará 1º Congresso de Farmácia Magistral do Amazonas

Com programação que começa a partir das 8h e se estende até 19h, o evento acontece no próximo dia 15 no Da Vinci Hotel e Convenções

Manaus (AM) – Manaus será palco do 1º Congresso de Farmácia Magistral do Amazonas – Amazon Magistral neste mês de novembro. Com direito à aula show de manipulação estética, técnicas inovadoras para o tratamento de melasma e novidades sobre o mercado de saúde individualizada e medicina ortomolecular, o evento acontece no próximo dia 15, no Da Vinci Hotel e Convenções, localizado no bairro Adrianópolis.

Organizado pela presidente da Comissão de Farmácia Magistral do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas (CRF/AM), a farmacêutica, esteta e cosmetóloga amazonense Natasha Mayer, o projeto voltado à farmácia magistral – mais conhecida como farmácia de manipulação – conta uma programação recheada de referências do segmento: Lucas Portilho (idealizador do Congresso Consulfarma, maior evento magistral do mundo); Luiz Moreira (Farmacêutico Bioquímico, Especialista em Gestão em Saúde e em Ortomolecular, que ocupa a direção do Instituto Hi-nutrition); e Samir Tannuri (pesquisador com expertise em desenvolvimentos de produtos cosméticos, dermatológicos, nutricionais e veterinários).

“Sempre viajo para outros locais para participar de eventos sobre o segmento, então senti a necessidade de trazer para a capital amazonense um projeto de mesmo porte, colocando Manaus no roteiro de grandes eventos no país”, pontua Natasha.

De acordo com a CEO da Pharmapele Manaus (farmácia de manipulação especializada em Dermocosméticos), o Congresso é voltado para profissionais e acadêmicos da área de farmácia, estética e saúde em geral.

“O evento contará com praticamente um dia inteiro de palestras de profissionais renomados e muita interação e networking. Lucas Portilho falará sobre as inovações no combate ao melasma, enquanto Samir Tannuri dará dicas sobre manipulação de cosméticos e Luiz Moreira ensinará a ler exames para a realização de tratamentos mais adequados e personalizados”, detalha.

Com valores diferenciados para estudante, profissional e premium, os ingressos podem ser adquiridos por meio de um formulário liberado no Instagram de Natasha (@dranatashamayer) ou pelo contato (92) 99100-0633 (WhatsApp).

Segundo a Mestre em Engenharia de Produção, especialista em nanotecnologia cosmética e em desenvolvimento de cosméticos naturais, tecnológicos e orgânicos, o propósito do evento é aquecer ainda mais o mercado da área da saúde e da farmácia magistral no Estado.

“É um mercado que está em constante ascensão, porque, atualmente, as pessoas buscam personalização para tudo, inclusive de tratamento medicamentoso e estético. Diante dessa franca expansão, a ideia é compartilhar ainda mais informações sobre o setor”, finaliza.

*Com informações da assessoria

