Influenciadora sofre acidente de carro com o filho de 2 anos

Assessoria de Bianca Andrade confirmou que os dois passam bem, apesar do susto

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (2) na Rodovia Presidente Dutra. A informação foi confirmada pela assessoria da influenciadora ao R7 na manhã de hoje. Segundo a equipe, Bianca estava no veículo com o filho Cris, de 2 anos, e mais duas pessoas.

Apesar do susto, o porta-voz confirmou que todos que “estavam no carro passam bem”. Não há informações sobre o estado de saúde de Bianca, Cris, e as outras duas pessoas.

Pouco antes de sofrer o acidente, a influenciadora havia publicado algumas fotos com o filho nas redes sociais. O pequeno é fruto da relação de Boca Rosa com o jornalista e também influenciador Fred Bruno.

Apesar de terem terminado a relação, Bianca e Fred demonstram se dar bem nas redes sociais e compartilham a guarda de Cris.

*Com informações do R7

Leia mais:

Influenciadora Isabelle Aurora ‘aceita Jesus’ após deixar cadeia em Manaus

Conheça influenciadora crossfiteira sensação na internet

Influenciador e equipe promovem ação social em escola de Manaus