Homem é levado para área de mata e assassinado a tiros por “tribunal do crime”

Matheus Silva Furtado, de 28 anos, foi assassinado a tiros por membros de um “tribunal do crime” em uma área de mata próxima à residência em que morava na cidade de Ananideua. Os populares relataram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo durante a madrugada, e ao sair às ruas pela manhã, se depararam com o corpo do jovem. As informações são do Diário Online.

Os moradores, ao avistarem Matheus, acionaram a Polícia Militar, que chegou ao local da tragédia. Os policiais encontraram o corpo da vítima com ferimentos de corte nas mãos, uma espécie de sacola no pescoço e sinais de disparos de arma de fogo.

De acordo com as autoridades que comandam o caso, tudo indica que ele havia sido torturado pelos assassinos antes de ser executado.

Segundo a mãe da vítima, por volta das 20h de terça-feira (31), algumas pessoas foram à residência de Matheus para chamá-lo, mas ela não sabia onde ele estava.

Cerca de uma hora após a saída do filho, a mãe foi chamada e ficou sabendo que ele teria sido executado em uma área de mata. Apesar de não ter passagem pela polícia, Matheus era conhecido por ser usuário de drogas e suspeito de praticar furtos na região. Essas atividades poderiam ser uma das possíveis causas para a execução da vítima, mas a polícia ainda investiga o caso.

