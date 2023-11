Afya realiza workshop sobre abordagens terapêuticas para tratamento de acne em Manaus

Manaus (AM) – A Afya Educação Médica realiza em Manaus, na próxima quinta-feira (9), workshop gratuito sobre “Abordagens terapêuticas na acne”, ministrado pelo dermatologista Allen Pessoa. O evento faz parte da programação nacional da 1ª Jornada Afya de Educação Médica, que acontece na quarta-feira (08), de forma on-line, e na quinta-feira (9) presencialmente, nas unidades do grupo, por todo o país.

Voltado para médicos, o evento contará com a participação de renomados profissionais, como Ana Escobar, pediatra e comunicadora de saúde com mais de 3 milhões de seguidores em suas redes sociais, que irá palestrar no primeiro dia de evento.

Na quarta-feira (8) os participantes irão assistir palestras on-line de diferentes temas. Dentre eles, as possibilidades da carreira médica, o ensino médico, o encantamento de pacientes, inovação, inteligência artificial e o médico do futuro, empreendedorismo e qualidade de vida.

Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente pelo https://info.educacaomedica.afya.com.br/jornada-edumed/ .O segundo dia de programação terá atividades presenciais nas unidades da Afya Educação Médica de todo o país. Os médicos irão participar de workshops presenciais sobre temas diversos, com ênfase na interdisciplinaridade das especialidades, com discussões de casos clínicos.

Em Manaus, na unidade localizada na avenida André Araújo, 2767, bairro Aleixo, o dermatologista e professor da Afya, Allen Pessoa, irá falar sobre as abordagens de tratamento da acne, doença inflamatória caracterizada pelo surgimento de cravos e espinhas no rosto e no corpo e afeta 90% da população em algum momento da vida, inclusive na fase adulta.

*Com informações da assessoria

