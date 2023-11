Soldado da PM mata ex-esposa com tiro na cabeça dentro de condomínio em Manaus

Suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, segundo testemunhas

Manaus – Uma jovem identificada como Camila Vitória Freitas da Silva, de 21 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça supostamente pelo ex-marido, um soldado da Policial Militar identificado como Olimpio Gomes Maia, de 36 anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o crime aconteceu por volta de 1h da madrugada deste sábado (4), no Condomínio Felicidade, localizado no bairro Lagoa Azul, Zona Norte de Manaus.

Informações preliminares, apontam que a motivação da morte da jovem, seria o fim do relacionamento, que o policial não aceitava.

A vítima foi atingida na cabeça por disparo de arma de fogo e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda tentou socorrer a jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Momentos antes da morte, ela pediu ajuda a uma amiga, solicitando socorro, pois o homem estava bastante agressivo.

O soldado foi preso em flagrante e deve responder pelo crime de feminicídio praticado contra a ex-esposa.

Veja nota da Polícia Militar sobre o caso

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que um soldado foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (4), por suspeita de feminicídio contra a esposa.

O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e pela Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas. Os detalhes não podem ser divulgados ainda para não atrapalhar o andamento das investigações.

O soldado vai passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, para Audiência de Custódia.

A PMAM ressalta que não compactua com atos de violência contra as mulheres e que no âmbito da instituição será aberto um Inquérito Policial Militar (IPM).

