Instituição oferta cursos gratuitos de gastronomia e estética em Manaus

Estão abertas as inscrições para uma série de cursos de extensão gratuitos nas áreas de Gastronomia e Estética, oferecidos pelos alunos dos cursos superiores tecnológicos em Estética e Cosmética e em Gastronomia do Centro Universitário CIESA.

A iniciativa, que ocorrerá durante o mês de novembro, oferece uma oportunidade única de aprendizado através de aulas teóricas e práticas.

Gastronomia Saudável ao Seu Alcance

Os cursos de gastronomia irão explorar desde doces light, como pudim de ameixa e bolo de banana e aveia, até receitas low carb, sem glúten e sem lactose. Também serão oferecidas opções de doces diet, proporcionando uma viagem pelo universo da gastronomia saudável.

Desvende os Segredos da Estética e do Autocuidado

Na área de estética, os participantes poderão aprender técnicas de drenagem linfática manual corporal, automaquiagem para o dia a dia, técnicas avançadas de maquiagem, além de descobrir os benefícios da limpeza de pele e cuidados essenciais com o cabelo.

Aulas Teóricas e Práticas em Cursos Presenciais

Os cursos serão presenciais, proporcionando uma experiência completa com aulas teóricas e práticas. Cada curso contará com 20 vagas, e as inscrições serão aceitas por ordem de cadastro, o que ressalta a importância de garantir sua vaga o quanto antes. Os cursos serão realizados no campus do CIESA, situado na Av. Djalma Batista, 4300 – Flores (com entrada ao lado do Carrefour de Flores).

Como Participar

Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do link fornecido pelos organizadores. Lembrando que não é necessário ter experiência prévia para participar.

Esta é uma chance imperdível de explorar novas habilidades e adentrar nos universos da gastronomia saudável e do autocuidado. Não perca essa oportunidade e inscreva-se já!

A participação nos cursos é simples e rápida. Confira abaixo os detalhes de cada curso e o link para realizar sua inscrição:

07/11 – Doces Diet: Aprenda a fazer um delicioso Bolo de chocolate com chantily e um refrescante sorvete de cupuaçu com crocante de castanha.

Inscreva-se aqui: https://forms.gle/S1PTG67mciPrUL2x7

14/11 – Doces Low Carb: Descubra receitas de Quindim e cookies low carb que são uma delícia e cabem na dieta.

Inscreva-se aqui: https://forms.gle/BUFoUu6LfgkJL2mk9

