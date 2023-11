Incentivo a startup pode atrair empresas ao Distrito de Inovação de Manaus

Manaus (AM) – A empresa de base tecnológica Netshow.me tornou-se a primeira startup beneficiada pelo Programa de Incentivos Fiscais e Extrafiscais (Proinfe) da Prefeitura de Manaus, iniciativa que muito pode contribuir para fomentar a atração de novas empresas ao Polo Digital de Manaus, especificamente na área delimitada pelo núcleo inicial do Distrito de Inovação na Ilha de São Vicente, localizado no Centro histórico da capital do Amazonas.

O benefício tributário deve gerar um incremento na procura de empresas do segmento de tecnologia para se instalarem na região, possibilitando a ampliação da oferta de empregos de qualidade e de geração de inovação na cidade.

Para ser a primeira empresa a garantir os benefícios do Proinfe, a Netshow.me precisou se adaptar a uma série de procedimentos sem precedentes até então, o que abre espaço para que outras startups possam trilhar os mesmos caminhos e se credenciar aos incentivos de forma mais célere.

“Temos sede no Centro histórico de Manaus desde 2022 e atuamos diretamente no apoio ao desenvolvimento do ecossistema local de inovação. Sermos a primeira empresa a receber os incentivos municipais do Proinfe é motivo de orgulho e nos estimula a trabalhar ainda mais para ampliarmos as atividades, gerarmos mais postos de trabalho e desenvolvermos mais inovações”, disse Daniel Arcoverde, cofundador da Netshow.me.

Segundo Arcoverde, a ideia de oferecer diferenciais tributários para atrair empresas de tecnologia é bastante difundida no Brasil e tem exemplos práticos em polos digitais já reconhecidos nacionalmente, tais como os de Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).

“Para sermos contempladas com os benefícios, tivemos um forte apoio de instituições como a gestora de contas E3 Inovation, bem como da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM) e da própria Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi e Semef”, complementou.

Iniciativa disruptiva

O secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Júnior, declarou que “essa política é muito importante para o ecossistema de inovação. Pensamos em algo muito menos burocrático e disruptivo, para que essas empresas e institutos que se enquadrarem, utilizem desses benefícios. Estamos trabalhando para que consigamos potencializar muito mais e implementar políticas públicas, a fim de desenvolver, o mais rápido possível, o Distrito de Inovação na capital”.

“É uma grande satisfação que a primeira startup a conseguir adesão ao Proinfe seja uma de nossas investidas”, celebra Graciete Lima, diretora da E3 Innovation.

“A regulamentação do decreto municipal vem em um momento bastante oportuno para a Zona Franca de Manaus, colocando a cidade em condições de igualdade com outros pólos digitais para atrair grandes startups nacionais e internacionais para a região.”

Fomento à inovação

A Associação do Polo Digital de Manaus considera que a validação dos incentivos para fomento do Distrito de Inovação da Ilha de São Vicente pode ser um diferencial importante para estimular um ecossistema que já tem se consolidado nos últimos anos e que pode crescer ainda mais.

“Temos buscado atuar constantemente junto a parceiros públicos e privados para estimularmos um ambiente de negócios cada vez mais seguro e atrativo para empresas de base tecnológica. A concessão dos diferenciais do Proinfe é uma clara sinalização de que o executivo municipal está atento às potencialidades do segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação da região, o que é muito importante para ampliarmos e fortalecermos ainda mais o ecossistema”, afirmou Murilo Monteiro, diretor executivo da entidade.

A Netshow.me

Nascida em São Paulo em 2013, a startup escolheu Manaus (AM) para abrigar sua sede e, para tanto, conta com capital humano local para desenvolver suas atividades.

A empresa tem como missão ajudar empresas a criarem conexões com sua audiência e gerarem negócios com experiências de vídeo. Tornou-se líder nacional no mercado de tecnologias de vídeos para médias e grandes empresas, sendo reconhecida com diversos prêmios nacionais e internacionais.

*Com informações da assessoria

