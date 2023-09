Startup “Faço a Conta” promove evento para empreendedores amazonenses

Manaus (AM) – Administrar um negócio com qualidade e eficiência é uma tarefa cheia de desafios, realidade conhecida muito bem por quem geralmente toma as decisões em um empreendimento. Por isso, com a intenção de otimizar e impulsionar a vida dos empreendedores manauaras, a fintech amazonense Faço a Conta promove o “Papo Empreendedor” no próximo dia 30 de setembro para debater o uso da tecnologia na gestão de negócios.

O encontro inicia às 13h40 no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus e encerra às 19h com um happy hour. Sendo realizado pela 8ª vez em 2023, o evento reunirá líderes, empresários, entusiastas do ecossistema de startups e inovação, além de todos os interessados em aprender mais sobre o tema. A programação inicia com um Show de Stand Up Comedy do humorista Júnior Santos.

Em um segundo momento, o Especialista em Inovação, Léo David Cunha, fundador e CEO da Hey Drivers! e Vice-presidente da Associação de Startups e Inovação da Amazônia (ASIAM), assume a primeira palestra. Há 12 anos atuando na área da tecnologia e inovação, acredita que a utilização de plataformas e tecnologia podem auxiliar no crescimento dos negócios.

“Existem diversas plataformas tecnológicas excelentes para gestão de um negócio. Algumas conhecidas e gratuitas. Nós vamos apresentar aquelas que vão contribuir com a melhoria na gestão e acompanhamento dos projetos e tarefas a serem realizadas. Todas essas questões são importantes para aprimorar a entrega ao cliente e deixar tudo organizado”, disse.

Márcia Regina – Co-fundadora do Papo Empreendedor e Jonatha Oliveira – CEO da Faço a Conta Foto: Hattori Tech

De acordo com o CEO da Faço a Conta e idealizador do Papo Empreendedor, Jonatha Oliveira, o evento se consagra em ser a primeira iniciativa do segmento na cidade realizada mensalmente desde o fim de 2022, tornando-se destaque ao promover discussões relevantes para o desenvolvimento da cultura empreendedora local.

“Está sendo muito desafiador, mas gratificante também. Poder levar esse conhecimento para quem está começando ou até mesmo para quem já está no mercado há muito tempo e quer fazer conexão com outros empreendedores para quem sabe, fechar negócios. E como o Papo Empreendedor tem feito uma jornada desde janeiro, trabalhando temas variados, ao final do ano, vamos realizar uma imersão completa e revisar os assuntos que já discutimos”, ressaltou.

O diretor-executivo da Hattori Tech, Adrio Hattori também é um dos nomes confirmados para esta edição. A apresentação do evento será feita pelo jornalista e repórter de TV, Luiz Henrique Almeida.

Inscrição

O segundo lote de inscrições custa R$ 40 (até dia 23) e o terceiro lote sai por R$ 60 (a partir de 24 – até o dia do evento ou enquanto houver ingresso disponível). Para comprar a entrada basta acessar o site https://www.even3.com.br/papo-empreendedor-a-jornada-tecnologia-389373/ ou as redes sociais @papoempreendedor_ .

Papo Empreendedor

O Papo Empreendedor é um evento criado pela startup amazonense de inteligência de negócios Faço a Conta, que desenvolveu uma plataforma para unificar a gestão financeira, fiscal e tributária das empresas. Os encontros iniciaram em 2022, sendo realizados sempre no último sábado do mês.

O Papo Empreendedor tem apoio da Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI), Econoserv Consultoria, ASIAM (Associação das Startups e Inovação da Amazônia), Hattori Tech e Sebrae Amazonas.

*Com informações da assessoria

