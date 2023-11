Manaus recebe nova vacinação contra Influenza

Ação ocorre em conjunto com a multivacinação infantil, focada na atualização do calendário vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus inicia, na segunda-feira (13), uma nova vacinação contra a Influenza (gripe) para pessoas de 18 grupos prioritários recomendados pelo Ministério da Saúde (MS). A ação ocorre em conjunto com a multivacinação infantil, focada na atualização do calendário vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai disponibilizar 167 salas de vacina, distribuídas em todas as zonas da capital, para as ações de reforço da imunização da população.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informa que a vacinação contra a Influenza seguirá até o dia 15 de dezembro, sendo esta a primeira vez em que a ação ocorre em Manaus no segundo semestre do ano. Ela explica ainda que a alteração no calendário deverá se tornar permanente na capital e em todos os demais municípios do Norte do país, por conta da sazonalidade da região.

“As síndromes gripais e respiratórias aumentam nos períodos de maior umidade, o que para nós corresponde aos meses de novembro a abril. Com essa mudança, a vacina agora chega em momento oportuno para assegurar a proteção das pessoas, em especial as mais vulneráveis”, aponta a gestora.

Conforme Shádia, os grupos prioritários para receber a vacina incluem crianças com idade de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); indígenas, a partir dos 6 meses de idade; idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde; e professores do ensino básico e superior.

“A meta da Semsa é vacinar 90% desses grupos, que compõem uma população estimada de 567.752 pessoas, até o encerramento da ação”, afirma.

Os demais grupos prioritários incluem pessoas com deficiência permanente; pessoas em situação de rua; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; pessoas privadas de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas; funcionários do sistema prisional; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, informa que a vacina utilizada na ação é a Influenza trivalente, e reforça que a aplicação do imunizante previne complicações e óbitos decorrentes da Influenza, bem como ajuda a reduzir a circulação do vírus entre a população.

“A Influenza trivalente pode ser administrada junto com outras vacinas do calendário de imunização, sem necessidade de intervalo. Pessoas com doença febril aguda ou moderada, ou com diagnóstico de Covid-19, devem aguardar melhora para receber a vacina”, orienta.

Multivacinação

Em conjunto com a vacinação contra a Influenza, de 13 de novembro a 15 de dezmebro, a Semsa vai promover a multivacinação infantil, com o objetivo de mobilizar pais e responsáveis para atualizar o cartão vacinal dos jovens de 0 a 14 anos de idade, reforçando a proteção desse público e elevando a cobertura contra doenças imunopreveníveis.

“Queremos sensibilizar as famílias para que busquem imunizar aquelas crianças não vacinadas ou em atraso com vacinas do calendário básico. Fortalecer a cobertura dessas vacinas também impede que doenças hoje controladas, como o sarampo, voltem a ser uma preocupação”, aponta a secretária Shádia Fraxe.

Na mobilização, as 167 salas de vacina da Semsa irão ofertar todos os imunizantes indicados no calendário básico para a faixa etária de 0 a 14 anos, além das vacinas contra a Covid-19, indicada para todas as idades a partir de 6 meses, e contra a Influenza, indicada para crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias.

As vacinas a serem ofertadas durante a campanha são: BCG, Hepatite B, Poliomielite VIP, Poliomielite VOP, Rotavírus, Pentavalente (DTP + HIB + HB), Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche), DT (Difteria e Tétano), Papilomavírus Humano, Varicela, Hepatite A, Meningocócica ACWY, e dTPa (adolescentes grávidas).

Estratégias

A Semsa Manaus vem trabalhando, desde a segunda-feira (6), para a capacitação das equipes de saúde que irão atuar na vacinação contra a Influenza e na estratégia de multivacinação. Além das aplicações nas salas de vacina, os profissionais vão conduzir a busca ativa nas comunidades e ações de vacinação extramuros em locais e instituições com grupos prioritários, como condomínios e escolas.

Isabel Hernandes aponta que o objetivo da ação de vacinação contra a Influenza é alcançar e imunizar o maior número de pessoas dos grupos prioritários. A mobilização vai alcançar os quatro Distritos de Saúde na zona urbana, Norte, Sul, Leste e Oeste, além do Distrito Rural.

“Temos estratégias para levar as vacinas e imunizar a população mesmo nas localidades afetadas pela seca histórica, trabalhando com as equipes que realizam atendimentos nessas áreas”, relata.

A programação da vacinação contra a Influenza e da estratégia de multivacinação inclui ainda um “Dia D”, com a ampliação do número de pontos de imunização e do horário de oferta do serviço, no dia 25 de novembro.

Atendimento

Para receber a vacina contra a Influenza, os usuários devem buscar um dos pontos de imunização gerenciados pela Semsa e apresentar o documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), e documento que ateste sua inclusão nos grupos prioritários.

Já na multivacinação, os pais ou responsáveis devem acompanhar as crianças e adolescentes nos postos gerenciados pela rede municipal, levando documento de identificação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e cartão de vacina.

Dentre as 167 salas de vacina da secretaria, nove ofertam atendimento em horário ampliado, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h, aos sábados. A lista com endereços e horários de todos os estabelecimentos está disponível em semsa.manaus.am.gov.br.

Para pessoas acamadas, a Semsa Manaus disponibiliza a aplicação de vacinas em domicílio. Os responsáveis por esses usuários devem entrar em contato com o Distrito de Saúde responsável pelo bairro de sua residência, no período de 13 a 24 de novmbro, para efetuar cadastro no serviço. As visitas domiciliares vão ocorrer no período de 27 de novembro ao dia 12 de dezmebro.

Os números de contato dos Distritos de Saúde são: 99989-2142 (Norte), 98842-8346 (Sul), 98842-8406 (Leste), 98802-4713 e 98842-5959. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

