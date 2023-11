Incêndio destrói vila de casas no bairro Petrópolis, em Manaus

Manaus (AM) – Um incêndio atingiu uma vila de casas no Beco Esperança, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital, na manhã desta terça-feira (10). Pelo menos seis famílias tiveram suas casas atingidas pelo fogo. Até o momento não há informações de feridos, somente danos materiais.

De acordo com informações de moradores que tentavam apagar o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), o sinistro iniciou por volta de 5h30, mas as equipes tiveram dificuldade para chegar devido ao difícil acesso.

A guarnição informou que quatro viaturas foram enviadas para o local e a ação das equipes impediu que as chamas se propagassem para outras cinco residências nas proximidades.

“Nossas equipes rapidamente se deslocaram para o local e essa pronta-resposta impediu que o incêndio se propagasse para outras casas do entorno. A residência atingida pelo sinistro tinha dois andares, sendo uma parte de alvenaria e outra de madeira, onde funcionavam quitinetes. A estrutura foi totalmente comprometida”, relatou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros reforça os cuidados que podem ser adotados pela população. “Temos atendido constantes incêndios em residências, que iniciaram com curtos na fiação elétrica, então pedimos que a população redobre os cuidados nesse período de calor, não fazendo ligações clandestinas de energia elétrica, não sobrecarregando tomadas com muitos conectores”.

Após a extinção total do fogo, foram realizados o rescaldo e a vistoria de área.

