Armamento de trio que se preparava para realizar assalto em Manaus é apreendido

Manaus (AM) – Uma arma de fogo caseira, calibre 36, e seis munições, sendo três de calibre 36 deflagradas e três de calibre 32 intactas, foram apreendidas na sexta-feira (10), na alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

A Polícia Militar recebeu denúncia de populares informando que três indivíduos estavam tentando efetuar arrastão nas proximidades do hospital João Lúcio. Já no local, os suspeitos, ao perceberem a aproximação da viatura, correram para uma área de mata, não sendo possível detê-los. Após averiguação no local, foram localizados o armamento e as munições.

Diante dos fatos, o material apreendido foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

