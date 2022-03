Desaparecido há 2 dias, jovem é encontrado degolado em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) – Marlisson de Souza Oran, de 23 anos, foi encontrado degolado, na manhã desta sexta-feira (18), dentro do terreno do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itacoatiara (SAAE), no bairro da Paz, em Itacoatiara.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima, conhecida na área como “Catita”, estava desaparecida desde a última quarta-feira (16).

Ainda conforme as informações, Marlisson foi encontrado pelos trabalhadores da empresa de água, a vítima foi assassinada com seis golpes de faca, além disso ele apresentava um corte profundo na região do pescoço.

A mãe do homem realizou o reconhecimento do corpo do filho, após receber a notícia de que ele foi encontrado. Até o momento não há informações sobre os autores e a motivação deste crime.

A polícia isolou a área e acionou os órgãos competentes para a investigação.

