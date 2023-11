Luso Neto faz show na Casa de Praia em Manaus

Iniciando as comemorações de seus 22 anos de carreira, o cantor e compositor Luso Neto proporciona ao público um show com um repertório recheado de seu estilo mais marcante: O Rock’n Roll.

Manaus (AM) – Com o tema que marcou sua carreira e também apresentando algumas de suas mais marcantes composições, Luso Neto comemora seus 22 anos de carreira cantando rock’n roll. O show acontecerá na Casa de Praia Zezinho Correa, no dia 25 de novembro, a partir das 17h, com o pré-show do cantor Moham. O evento tem entrada gratuita.

Luso sobe ao palco às 20h com o entusiasmo de sempre, para proporcionar ao público um show cheio de muita energia.

A Trajetória

Há 22 anos, o primeiro contato profissional na área musical aconteceu no ano de 2001, após ganhar o concurso “A Nova Voz Amazonense do Milênio”, com a produção da saudosa Socorro Sant’Anna pela então Rádio Amazonas FM, juntamente com o icônico programa Mesa de Bar.

Luso conta que sua carreira se iniciou na MPB, depois do concurso, quando abriu shows de Belchior e Beto Guedes e que gravou uma demo chamada Luso Neto Acústico e ao Vivo em uma outra participação no programa Mesa de Bar e que posteriormente gravou o Luso Neto Aos Fãs, onde havia a canção Tempos, que emplacou o primeiro lugar nas rádios locais em um tempo que, segundo ele, era muito difícil colocar músicas de autores locais para tocar em Manaus.

“Foi um tempo glorioso, consegui o que parecia impossível na época, pois gravei a canção Tempos e levei na Rádio Cidade e eles colocaram para tocar. Fez tanto sucesso que minha música tocava no TOP 10 da rádio, ao lado dos rocks de gente grande daquele tempo. As portas foram se abrindo e tomei a decisão de que deveria buscar outros portos”, relata.

Saiu de Manaus em 2005 para buscar espaço no RS de onde se lançou para São Paulo, para construir conhecimento e parcerias importantes que agregaram mais qualidade ao seu modo de compor, dentre elas, Kiko Zambianchi e Serginho Moah (Papas da Lingua).

Vencedor de 4 prêmios no FECANI em 2018 (melhor intérprete, arranjo, música, letra), tornando-se o artista mais premiado de todas as edições do festival. Com uma voz marcante e sua inconfundível performance nos palcos, Luso percorre seu repertório desde a MPB até o Soul Pop, sem medo de ser feliz. Essa mistura coleciona 5 Cd’s e 3 DVDs editados e uma imensidão de shows feitos pelo país, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Norte e centenas de shows marcantes realizados nessas regiões.

Seu maior sucesso até então, é a música Aconteceu, composta com seu parceiro Fernando Mangabeira e gravada em Porto Alegre com a participação de Serginho Moah.

Seu mais recente trabalho lhe trouxe o privilégio de gravar a música A Nave Que Ninguém Viu, do exigente e seletivo Kiko Zambianchi.

Em 2020, gravou com Zezinho Correa uma versão inédita de um dos maiores sucessos do Carrapicho Fica Comigo.

Seguindo sua trajetória, no pós-pandemia, criou e realizou eventos de grande porte como o Rock Não Tem Idade, em 2023, com a participação inédita de Toni Garrido.

O hoje produtor, cantor, compositor, intérprete e ator Luso Neto reúne em seu portfólio uma riqueza cultural que transcende o Amazonas. Sua irreverência, identidade registrada em seu trabalho, o levou a caminhos com resultados surpreendentes, transitando pelo Brasil, de Norte a Sul, com composições musicais que o levaram à assinatura de um contrato com uma das maiores marcas de distribuição do mundo, a Universal Music, em 2014, registrando suas músicas em diversos meios de comunicação, em rádios tradicionais dos estados de São Paulo (Rádio Cultura FM, Nova Brasil FM, Mitsubishi FM), Rio de Janeiro (Rádio Roquete Pinto, Rádio MPB), Rio Grande do Sul (Rádio Mix FM, Rádio Atlântida FM) e, claro todos os sucessos nas rádios locais de sua cidade natal, Manaus.

