Manaus (AM) – A advogada do tenente Luiz da Silva Ramos, que foi encontrado morto na terça-feira (21), nas dependências do Comando-Geral da Polícia Militar, em Manaus, afirmou que o policial descobriu que estava com dois tumores no cérebro.

Em entrevista ao Estado Político, Martha Mafra Gonzales, contou que o cliente estava com suspeita de meningite, mas que, na verdade, os sintomas que sentia eram decorrentes dos tumores que tinha.

“Ele descobriu que estava com 2 tumores no cérebro. Ele ficou internado por 15 dias, com suspeita de meningite, mas eram os tumores. Ele foi hoje ao comando entregar o exame de ressonância magnética e a licença de 90 dias”, ressaltou a advogada.

Na oportunidade, Gonzales aproveitou para desmentir os boatos de que Luiz teria mudado seu comportamento após descobrir que o julgamento do Caso Grande Vitória foi marcado para 2024.

“É mentira. Não tem provas. Eu vou mostrar isso ao jurado. O problema dele foi saúde. Ele começou a sentir fortes dores de cabeça que não passava”, finalizou a profissional.

Caso Grande Vitória

Foto: Divulgação

As vítimas Alex Júlio Roque de Melo, de 25 anos, Ewerton Marinho de 20 anos, e Rita de Cássia de19anos, desapareceram no dia 29 de outubro de 2016, após serem abordados por policiais militares no bairro Grande Vitória, no momento em que voltavam de uma festa.

Imagens de câmeras de vigilância da área registraram o momento que os policiais mandaram o trio entrar no carro da PM. Desde então, os jovens nunca mais foram vistos.

Até hoje, sete anos após o crime, os corpos das vítimas não foram encontrados. Luiz é acusado de envolvimento no homicídio. O tenente e mais oito pessoas iriam a júri popular em 29 de janeiro de 2024.

