Shopping de Manaus oferta serviço de vacinação gratuito, neste sábado (24)

Manaus (AM) – Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o Shopping Ponta Negra, localizado na Zona Oeste de Manaus, terá um posto de vacinação contra a Influenza (gripe), neste sábado (25), das 10h às 16h, no piso L1. O serviço é gratuito.

Para receber a vacina, os usuários devem apresentar documento de identificação original com foto, CPF ou o Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) e, no caso das crianças e adolescentes, a caderneta de vacinação.

A vacina estará disponível no shopping para os seguintes grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS): crianças de 6 meses a 5 anos; gestantes; puérperas; idosos; professores (ensino básico e superior); trabalhadores da saúde; indígenas aldeados e residentes na área urbana (a partir de 6 meses)l; pessoas com deficiência; pessoas em situação de rua; pessoas com doenças crônicas; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo e de longo percurso; trabalhadores portuários; e pessoas privadas de liberdade.

“Incentivamos quem faz parte dos grupos prioritários para vacinação que aproveitem mais esta oportunidade de se imunizarem contra a Influenza. É um serviço gratuito”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

*Com informações da assessoria

