Amazonas encerra participação na feira BTL Lisboa

Mais de 200 pessoas buscaram informações sobre o destino Amazonas no evento turístico lusitano

Manaus (AM)- O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), encerrou, neste domingo (20), sua participação na primeira edição presencial da Bolsa de Turismo Lisboa (BTL), em Portugal.

Mais de 200 pessoas buscaram informações sobre o destino Amazonas, dentre operadores, profissionais da área e público final, que estiveram presentes nos três últimos dias de evento.

Durante a feira, que aconteceu em sua 33ª edição, a equipe técnica da Amazonastur realizou pesquisa com o público geral e capacitação com os profissionais que visitaram o estande da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Para o presidente da pasta, Sérgio Litaiff Filho, a feira BTL reafirmou o pleno retorno do turismo.

“Pode-se ver durante a BTL toda a cadeia do turismo se apresentando em formato adequado às questões sanitárias. E o Brasil não ficou de fora, muito menos o Amazonas. Fomos bastante procurados por todos os tipos de público, que demonstraram interesse, curiosidade ou desejo de conhecer nosso estado. E estamos trabalhando para que esse fluxo de turistas só aumente”, destacou.

A holandesa Ainhoa Prins foi uma das interessadas em conhecer o Amazonas durante a BTL. “Nunca estivemos no Amazonas, mas estamos pensando em uma viagem ao Brasil e passar uma semana no Amazonas. Estamos querendo conhecer a floresta, fazer trilhas e conhecer a cultura”, disse.

Ao todo, 1.400 expositores – entre destinos nacionais, internacionais, associações, alojamentos e dos ramos de cultura, gastronomia e eventos – movimentaram a programação, organizada em quatro pavilhões.

