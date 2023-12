Carauari (AM) – Anderlilson da Silva, de 18 anos, conhecido como “Carrerinha”, e Jerson Gloria dos Santos, de 22, foram presos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos, por envolvimento a um furto qualificado, praticado em uma loja de Carauari, interior do Amazonas. Outros dois indivíduos foram presos por homicídio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com o escrivão de polícia Emerson Bastos, o crime ocorreu na manhã do dia 24 de novembro deste ano, momento em que os dois adolescentes e Jerson Gloria invadiram o local e furtaram diversos objetos.

“Eles furtaram perfumes, roupas e diversos cosméticos, totalizando cerca de 9 mil reais de prejuízo para a vítima, uma mulher de 27 anos. De imediato as diligências foram iniciadas e efetuamos, primeiramente, a prisão de Jerson Gloria e as apreensões dos adolescentes”, disse.

Conforme o investigador, em depoimento, eles disseram que teriam praticado o furto a mando de Anderlilson. Ele seria o responsável por arquitetar todo o crime e dado ordens para arrombar e furtar a loja da vítima.

“Em continuidade às diligências e com intuito de recuperar a grande maioria dos objetos furtados, nos deslocamos à residência de “Carreirinha” e encontramos uma bolsa grande com inúmeros perfumes, joias, roupas e duas armas de fogo de fabricação caseiras, sendo que uma delas teria sido utilizada em um homicídio do mês de Setembro, onde “Carreirinha” seria um dos autores”, disse.

Ainda segundo o gestor, no momento da abordagem com Anderlilson, a equipe policial recebeu a informação de que Leonardo Felinto Gomes, de 21 anos, conhecido como “Leo do Castanhal”, estaria foragido da polícia desde setembro deste ano, após cometer o homicídio com “Carreirinha”.

“Nós o encontramos com 162 trouxinhas de oxi, duas armas de fogo de fabricação caseira e munições. Uma das armas apreendidas também foi usada no homicídio. Ainda na mesma diligência, prendemos Leonardo Marães Braga, 24, em atitude suspeita, quando tentou se desfazer de uma mochila com uma arma de fogo”, disse.

Todas as prisões e apreensões ocorreram entre os dias 24 e 25 de novembro deste ano.

Os indivíduos responderão por furto qualificado, corrupção de menores, tráfico de drogas e associação para o tráfico, receptação qualificada, posse ilegal de arma de fogo, munição ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado.

Os adolescentes ficarão à disposição do Juizado Infracional.

*Com informações da assessoria

