Reforma Tributária será votada na Câmara na próxima semana, afirma relator da proposta

Manaus (AM) – A Câmara dos Deputados deve votar em plenário no texto da Reforma Tributária na próxima semana, de acordo com a afirmação do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da proposta na Casa, feita nesta quarta-feira (6). O parlamentar busca construir um acordo com o Senado Federal para evitar que sejam aprovados apenas alguns trechos da reforma.

Aguinaldo espera que o texto seja promulgado ainda em 2023 – essa é a mesma expectativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

De acordo com o parlamentar, o texto que veio do Senado sob relatoria de Eduardo Braga (MDB-AM) tem trechos que ele “não desejava ter no parecer”, mas que foram necessários para que a PEC fosse aprovada na Casa Alta.

“Este momento é de ouvir o Senado. Fazer essa interlocução para, a partir daí, propor no nosso entendimento o que é melhor para o país. Tem coisa que foi incluída no texto que não era o que eu desejava ter no meu texto, mas era o possível para ser aprovado”, disse Aguinaldo.

Segundo o relator, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), demandou que ele dialogasse com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e com Eduardo Braga para definir os últimos detalhes da PEC. O encontro deve ocorrer entre esta quarta (6) e quinta-feira (7).

“A ideia do presidente é votar já na próxima semana. Vou conversar com o Senado. De hoje para amanhã, devo estar com o presidente Pacheco para alinhar, ouvir um pouco. O presidente Arthur [Lira] me delegou também essa responsabilidade de conversar sobre as questões de texto com o relator e o presidente do Senado”, detalhou Aguinaldo.

De acordo com o deputado, a ideia da conversa com Pacheco e Braga é avaliar quais pontos do texto podem ser suprimidos sem comprometer a reforma tributária. “Tem coisas que a gente até desejaria mudar, mas que, se tecnicamente não for possível e não comprometer o âmago do que é a tributária, paciência. A gente vai ter tempo para no futuro aprimorar”, destacou.

Leia mais:

Texto da reforma tributária do Senado mantém competitividade da ZFM, afirma deputado

Omar Aziz vota à favor da Reforma Tributária, aprovada em primeiro turno no Senado

Governo e Congresso trabalham por promulgação da reforma tributária em dezembro