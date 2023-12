Bar de Manaus realiza ‘Marretada do Thor – O baile’ nesta sexta-feira (8)

Viral no Tiktok, Mc FG será atração principal, no Êh’Bar; Promoções de bebidas estão programadas para o público

Manaus (AM) – O Êh’bar realizará o ‘Marretada do Thor – O baile’, nesta sexta-feira (8), para agitar o feriado e contará com o dono do hit, MC FG, diretamente do Rio de Janeiro. O evento contará também com as atrações No Sigilo, MC Aleff, A vibe e DJ Paulo Marques, com início às 20h, na Rua Rio Itannana, Vieiralves.

O evento terá também promoções de Budweiser e Gin Tônica em dobro, enquanto durar o estoque do lote promocional.

Hit nas redes sociais, MC FG tem mais de 1 milhão de plays no Spotify e caiu nas graças dos amantes de coreografias, tornando-se viral no Tik Tok onde já possuí centenas de vídeos ao som de “Toma Marretada do Thor” e “Porradeiro X Marretada”.

“O “Marretada do Thor – O baile” vem sendo preparado para agitar à noite do feriado, preparamos promoção de cervejas e drinks para garantir uma noite perfeita para quem busca uma opção segura de diversão, nossa equipe está preparada atender todos os clientes, quem vier com certeza vai curtir! ”, afirmou Rafael, um dos responsáveis pelo Êhbar.

Ingressos antecipados podem ser adquiridos através do link: https://is.gd/conexaoehbar , pelo WhatsApp 92 99242-3705 ou pelo Instagram: @ehbar.am. O primeiro lote promocional está saindo no valor de R$33,90.

