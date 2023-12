Wilson Lima anuncia datas da segunda parcela do 13º e antecipação de salário de dezembro

Governo do Amazonas pagará, neste fim de ano, mais de R$ 1,4 bilhão aos funcionários públicos estaduais

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (11), que o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais ativos e inativos será realizado nos dias 18 e 19 de dezembro, antes do prazo final estabelecido em lei (Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965), que é até 20 de dezembro. Além disso, o salário de dezembro será antecipado e creditado em conta nos dias 21 e 22 deste mês.

Somando a segunda parcela do 13º (R$ 660 milhões) com a folha mensal de pagamento de dezembro (R$ 824 milhões), o Governo do Amazonas pagará, neste fim de ano, mais de R$ 1,4 bilhão aos funcionários públicos estaduais.

“Além de honrar nosso compromisso com os servidores, vamos aquecer a economia, especialmente no comércio, nesse período que antecede as festas de fim de ano. Esse movimento que estamos fazendo é importante uma vez que a nossa arrecadação foi comprometida, principalmente por conta da estiagem severa”, declarou o governador Wilson Lima.

A primeira parcela do 13º salário para servidores públicos estaduais do Governo do Amazonas foi paga, nos dias 11 e 12 de maio, e injetou mais de R$ 350 milhões na economia amazonense.

“Esses pagamentos terão um impacto positivo na economia do estado, pois haverá um incremento no consumo, o que beneficia diversos setores, como o comércio varejista, serviços, turismo, entre outros. Esperamos que haja uma mitigação dos efeitos negativos da crise da estiagem, tanto na atividade econômica quanto na receita tributária do estado”, disse o titular da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), Alex Del Giglio.

Atualmente, o Governo do Amazonas conta com mais de 120 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas. Os dados são da Sead e da Fundação Amazonprev.

