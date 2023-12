Com cerca de 7 mil corredores, 5ª Maratona Internacional de Manaus supera adversidades

A quinta edição da maior corrida de rua do Norte do Brasil teve a participação de cerca de 7 mil corredores de vários lugares do mundo nas primeiras horas deste domingo (17), no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da cidade. A Maratona Internacional de Manaus é uma realização da To Goal Sports, com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME).

Iniciada às 4 horas da manhã, a corrida aconteceu com percursos e diferentes desafios de 42, 21, 10 e 5 quilômetros. Os participantes tiveram a oportunidade de passar – e alguns de conhecer – vários cartões-postais de Manaus, como a ponte Jornalista Phelippe Daou, o Teatro Amazonas, a Arena da Amazônia e algumas avenidas.

Desportista nato, o prefeito David Almeida marcou presença e cumpriu os 10 quilômetros.

“Manaus entra para o centro internacional de maratonas. Uma grande maratona, a quinta edição. É uma organização profissional e com participação maciça do público. Isso demonstra que Manaus está habilitada para sediar eventos de grande porte como esse. Parabéns aos organizadores, e a Prefeitura de Manaus incentiva essa iniciativa”, disse o chefe do Executivo municipal.

Programada inicialmente para outubro, nas ações de aniversário da cidade, a Maratona Internacional de Manaus precisou ser adiada por conta da fumaça que assolou o Estado naquele momento. Contudo, o evento foi remanejado e concluído com sucesso na reta final do ano.

A Maratona Internacional de 2023 também foi especial, pois marcou o primeiro evento esportivo de grande magnitude após a escolha de Manaus como ‘Cidade Sul-Americana do Desporto’ de 2024, recebido em Bruxelas, na Bélgica, na última semana.

Cenário esportivo

O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, ressalta os percalços superados pela organização em mais um ano de Maratona e o crescimento da cidade no cenário esportivo.

“Mais uma vez, a Maratona de Manaus se superando. Desta vez, por todos os problemas climáticos que nós passamos. O verão mais quente de todos os tempos, a maior estiagem do nosso Estado, esse problema com a fumaça. Mas com muita força de vontade e com o trabalho incansável da Prefeitura de Manaus, nós conseguimos apoiar a Maratona. Fico muito feliz. Eu que sou um corredor, gosto desse esporte, vendo os atletas de Manaus abraçando a causa, participando, mesmo com todos os percalços que tivemos. E a Maratona está aí mais uma vez, com atletas de fora, de ponta, participando”, pontuou.

Foram longos meses de planejamento e preparação, não só dos maratonistas, mas também da organização do evento, que ficou a cargo da empresa To Goal Sports. O coordenador James Jr. destaca a diversidade da corrida, que atraiu pessoas de vários lugares do mundo e teve grande repercussão positiva.

“O mundo inteiro nos viu. Nós estamos com cerca de sete mil corredores na prova. Temos pessoas de todos os Estados do Brasil, em torno de 18 países, e mais o interior do Amazonas. Grande participação do público também de Roraima, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, e de países como Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Japão e China. Foi incrível”, comentou.

Vencedores da corrida de 42 quilômetros (masculino):

1º – José Maria Arruda de Almeida – 02:29:54 (Equipe Amper Elinsa) 2º – Leandro Silva Costa – 02:33:26 (Equipe Traca Runners)

3º – Raimundo Nonato Pereira da Silva – 02:36:13 (Equipe Ultra Esportes)

4º – Juarez Rosa Silva – 02:38:07 (Equipe Prefeitura de Manaus)

5º – Paulo Cézar Silva Oliveira – 02:39:27 (Equipe Atleta de Cristo Nutrilite).

