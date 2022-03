Semana do Artesanato encerra com mais de R$ 29 mil em faturamento

Manaus (AM)- A Semana do Artesanato Manauara, promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), encerrou, no último domingo (20) com mais de R$ 29 mil em faturamento aos artesãos.

Os 23 artistas expuseram seus trabalhos durante uma semana no Manauara Shopping, zona Centro-Sul. Cerca de seis mil pessoas passaram pelo espaço para conferir a exposição.

De acordo com o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, outras feiras em benefício dos artesãos estão programadas para acontecerem nos próximos meses.

A ideia, segundo ele, é gerar renda para os que apresentaram algum tipo de dificuldade financeira ao longo da pandemia de Covid-19.

“O que aconteceu no Shopping Manauara é só o começo. Temos muitas ações voltadas para o fortalecimento do trabalho desses artesãos. Isso aqui é digno de todo o reconhecimento. A nossa expectativa é fazer com que a arte deles esteja cada vez mais em evidência”, completou Radyr.

A expositora Cláudia Pinheiro, artesã há cinco anos, participou do programa “Salto: Aceleradora de MEIs”, ano passado, e a partir disso soube da possibilidade de se cadastrar na prefeitura e participar dos eventos de economia solidária e criativa. Atualmente, Cláudia utiliza o artesanato para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social.

“Trabalho com bonecas e artigos de decoração, sou conhecida também devido ao meu trabalho social, cujo objetivo é ajudar as crianças. Nosso ateliê está pronto para ajudar quem necessitar e nós estamos felizes por essa feira, que veio para agregar e valorizar o nosso trabalho. Quero agradecer à Prefeitura de Manaus por essa oportunidade, porque muitos artesãos conseguiram também uma renda extra”, contou.

