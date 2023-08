Reino Unido da Liberdade lança enredo para o Carnaval 2024 nesta sexta-feira

O lançamento acontecerá no Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes

Manaus (AM) – O Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade lança oficialmente na próxima sexta-feira (18), a partir das 20h, o seu enredo que promete emocionar o público no Carnaval 2024.

Com o tema “Matriarcas”, a agremiação vai entoar a saga poderosa das matriarcas, em uma jornada que cruzará tempos e continentes, celebrando a mulher como fonte da vida, amor e resistência.

O lançamento acontecerá no Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes, quadra da escola, no Morro da Liberdade. Durante o evento, compositores receberão a sinopse do enredo. A disputa para a escolha do samba-enredo acontecerá em setembro.

O presidente da Reino Unido, Rangel Magalhães, compartilhou um pouco da expectativa para o grande dia.

“Estamos preparando algo grandioso, que reflete o amor e a dedicação que temos pelo samba. O enredo deste ano será uma homenagem que, tenho certeza, tocará o coração de todos”. afirma Rangel.

Além do lançamento do enredo e da sinopse, a noite promete ser de festa e muita música, com a Bateria Furiosa, Elas Cantam Samba e grupo de pagode.

A entrada é gratuita, mas para quem quer um pouco de comodidade, mesas para quatro pessoas estão sendo vendidas a R$ 30. Camarotes também estão à venda por R$ 300 para 12 pessoas. Informações pelo número 99617-6862.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Semana do Patrimônio Histórico e Cultural inicia nesta quinta-feira

Shopping Ponta Negra promove evento “Sabor & Brasa”, unindo gastronomia e shows musicais

Inscrições para a Cúpula Experience seguem abertas