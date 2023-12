Confiança do consumidor na economia cresce desde outubro, aponta varejista

A varejista online Shopee estima que o consumidor médio tem ganhado confiança em relação à economia desde o mês de outubro, indicando que o último trimestre de 2023 deve ser melhor que o anterior nesse quesito.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) medido pela companhia, que possui a mesma metodologia do ICC da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mas com abrangência nacional, cresceu cinco pontos entre setembro e novembro, indo de 107 para 112 pontos. Entre julho e setembro, o movimento foi o contrário, caindo de 112 para 107 pontos — assim apontando para uma recuperação.

O destaque positivo da última medição foi a região Sul do país, cuja confiança dos consumidores teve um aumento de 9 pontos no mês de novembro, chegando a 121 pontos, acima da média nacional. O Nordeste também apresentou uma melhoria significativa no mês de novembro, de 5,2 pontos, chegando a 110,9 pontos e superando a região Sudeste, que se manteve estável em 110,3 pontos.

Segundo o estudo da Shoppe, quanto menor a renda mensal do consumidor brasileiro, maior sua insegurança em relação à economia. Entre quem tem renda mensal de até R$ 2,1 mil, a confiança não chega a 100 pontos. Já entre os que recebem de R$ 2,1 mil a R$ 4,8 mil, atinge 123,7 pontos.

*Com informações da Veja

Leia mais:

Black Friday: Procon lista 78 sites para consumidor evitar na hora da compra