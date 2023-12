Réveillon Pet-Friendly: Especialistas alertam para estresse em animais de estimação em celebração

Manaus (AM) – Final do ano tem o clima de festas, confraternizações, comidas especiais, viagens e, sem dúvida, um merecido descanso. Mas para quem tem uma companheira ou companheiro de quatro patas também é hora de redobrar os cuidados e a atenção.

Conforme os especialistas do Hospital Veterinário Nilton Lins (HVet), nesta época do ano muitos pets sofrem intoxicação por conta da ingestão de alimentos impróprios servidos nas ceias e que possuem ingredientes que não são indicados para os animais como maionese, uva-passa, farofa e principalmente chocolate.

“Gatos e cães não possuem enzimas para metabolizar essas substâncias e infelizmente são frequentes os casos nestes dias, assim como a ingestão de bebidas alcoólicas, que são totalmente proibidas e em nenhum momento devem ser oferecidas sob sério risco para a saúde dos animais”, explicou a coordenadora do curso de Medicina Veterinária e diretora do HVet, Gigliola Clark Pontes.

Fogos de artifício

A especialista também alerta que o barulho dos fogos de artifício é o principal fator de estresse dos pets no réveillon, uma vez que cães e gatos possuem a audição mais aguçada que os seres humanos, o que torna o som ainda mais alto, ameaçador e desconfortável.

Segundo Gigliola, para amenizar o impacto é importante não deixá-los sozinhos em casa e na virada de ano, preparar um espaço interno confortável e seguro, fechando as janelas e cortinas para evitar a entrada das luzes, além de oferecer brinquedos e petiscos. Sabrina recomenda ainda ligar a TV ou colocar uma música relaxante no ambiente.

“A presença do tutor fará com que o pet se sinta mais seguro, mas se não for possível, é importante não deixá-los fora de casa para evitar o risco de fuga, ou presos com coleiras ou correntes, para evitar machucados e acidentes graves”, afirma.

A médica veterinária também acrescenta que a presença de convidados dentro da casa para ceias e festas familiares altera a rotina e o cotidiano dos animais e são um outro fator estressante que pode ser minimizado com o uso de fitoterápicos, sob orientação médica, que os deixam mais relaxados e confortáveis.

Hospital

Na última semana de 2023, o Hospital Veterinário Nilton Lins irá funcionar em seu horário normal (9h às 15h) entre os dias 26 a 29 de dezembro, e retoma suas atividades, consultas e atendimentos na terça-feira, dia 2 de janeiro.

O hospital está localizado no campus da Universidade Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras (ao lado do prédio principal), com tarifas sociais e acessíveis a todos os públicos, além de uma moderna estrutura que inclui consultórios, novos equipamentos e profissionais especializados na área.

