Austrália e países asiáticos já comemoram chegada de 2024

O ano de 2024 já chegou em algumas partes do mundo. Em Sydney, na Austrália, autoproclamada “capital mundial do Ano Novo”, a cerimônia de queima de fogos já começou, assim como em Nova Zelândia. Esses foram alguns dos primeiros países a festejar o Réveillon.

Devido ao fuso horário de cada país e à rotação da Terra, que dá origem à sucessão do dia e da noite nas duas metades do planeta, o continente da Oceania é o primeiro a dar as boas-vindas ao dia 1º de janeiro.

Japão, Coreia do Norte e Coreia do Sul também já celebraram a chegada do novo ano, assim como Hong Kong, Xangai, Filipinas, Tailândia, Taiwan e Singapura.

Na Austrália, fogos de artifício iluminaram a paisagem da tradicional baía de Sydney. Na Nova Zelândia, a queima de fogos aconteceu na Sky Tower de Auckland, com 328 metros de altura.

*Com informações do Metrópoles

