Guia de safári passa 15 horas sobre carro em rio infestado de crocodilos

Britânico foi resgatado por helicóptero. No mesmo dia, duas pessoas morreram devoradas por répteis no mesmo local

O guia de safári britânico Mike Turner tomou o caminho errado e ficou com o seu veículo preso por 15 horas num rio cheio de crocodilos, celebrou a “sorte de estar vivo”.

Mike estava indo buscar turistas e seguindo as instruções do Google Maps através do Parque Nacional Kruger (África do Sul), quando acabou tomando uma ponte que havia sido inundada devido a fortes chuvas, na junção dos rios Komati e Crocodile.

O veículo de Mike, de 56 anos, foi parcialmente tombado pela força da correnteza. O guia subiu no topo do automóvel à espera de ajuda. Ela veio de helicóptero, que o levou para um local seguro, na manhã de sexta-feira (29). Mike, que se mudou para Moçambique em 2011, não ficou ferido.

“Foi absolutamente aterrorizante. É um milagre eu ter sobrevivido à noite. Os crocodilos são definitivamente uma ameaça séria naquele trecho do rio. Não havia sinais de alerta, então continuei. Mas a água começou a escorrer pelo capô e então as luzes se apagaram. Eu não conseguia ver onde ficava a ponte, mas não queria ser arrastado e acabar sendo o jantar do crocodilo”, descreveu ele sobre a provação, segundo o “Metro”.

“A polícia me contou depois que duas pessoas haviam sido arrastadas no mesmo local naquele dia e, quando encontraram seus corpos, eles haviam sido comidos pela metade por crocodilos. Eu não tinha nenhum tipo de arma comigo. Eu estava pensando: Se um crocodilo tentar me pegar, vai levar um chute nos dentes!”, completou ele.

“Espero que eles coloquem sinais ou barreiras para evitar que alguém cometa o mesmo erro que eu. A próxima pessoa pode não ter a mesma sorte que eu”, finalizou o guia.

Chuvas torrenciais e inundações nas partes ocidentais da África do Sul mataram pelo menos 20 pessoas desde o dia de Natal.

*Com informações do Extra

